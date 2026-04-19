فاجعة في لويزيانا.. مقتل 8 أطفال بإطلاق نار ومصرع المسلح برصاص الشرطة

أعلنت السلطات الأمنية في مدينة شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية، مقتل ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد و14 عاما، إثر واقعة إطلاق نار شهدتها المدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة شريفبورت، كريستوفر بورديلون، لشبكة "إن بي سي"، إن المشتبه به لقي حتفه بعد تعرّضه لإطلاق نار من قِبَل الشرطة خلال مطاردة بالسيارات.

وبينما لم تفصح السلطات عن هوية المسلح، أشار بورديلون إلى أن عددا من الأطفال الضحايا تربطهم "صلة قرابة" بالمشتبه به.

وذكر مسؤولون في شرطة شريفبورت أن التحقيقات لا تزال جارية لجمع الأدلة من مسرح الجريمة الذي امتد عبر ثلاثة مواقع مختلفة.

ودعت شرطة الولاية المواطنين ممن يمتلكون صورا أو مقاطع فيديو أو معلومات تتعلق بالحادث إلى التعاون مع المحققين للكشف عن ملابسات القضية.

وتُعدّ الولايات المتحدة، حيث تنتشر الأسلحة النارية على نطاق واسع، مسرحا لأعمال عنف مسلّح، إذ يُقتل آلاف الأشخاص سنويا.