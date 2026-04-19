مستوطنون يقتحمون الأقصى ورئيس الأرجنتين يزور حائط البراق

اقتحم 150 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع قدوم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن محافظة القدس، أن 150 مستوطنا اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات "استفزازية" في باحاته.

وتزامنت الاقتحامات مع وصول الرئيس الأرجنتيني إلى إسرائيل في زيارة رسمية من المقرر أن يفتتح خلالها السفارة الأرجنتينية في القدس المحتلة بعد نقلها من تل أبيب.

وزار ميلي، ظهر اليوم، حائط البراق في الحرم القدسي، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفرضت شرطة الاحتلال إغلاقا على البلدة القديمة بالقدس تزامنا مع زيارة الرئيس الأرجنتيني، وسمحت فقط لكبار السن بالعبور.

من جانبه، قال موقع "القسطل" المختص في شؤون القدس إن المستوطنين "أدوا طقوسا تلمودية خلال الاقتحام، تحت حماية عناصر الشرطة الإسرائيلية، التي شددت إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة".

وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين، ودققت في هوياتهم، في إطار إجراءات مستمرة تحد من وصولهم إلى المسجد.

وكانت الشرطة الإسرائيلية سمحت أحاديا عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد يوميا لفترتين، صباحية وبعد صلاة الظهر، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ودعت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا إلى وقف الاقتحامات، دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في سياق محاولات متواصلة لفرض واقع جديد في المكان، خاصة بعد إعلان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في أغسطس/آب 2024 نيته إقامة كنيس في المنطقة الشرقية، التي تحولت منذ ذلك الحين إلى نقطة تقام فيها صلوات جماعية يوميا، وفقا لمحافظة القدس.

ومنذ تولي بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي نهاية عام 2022، زادت الانتهاكات في المسجد الأقصى.

وقبل أسبوع، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة رفقة عدد من المتطرفين.

وأظهر مقطع فيديو بن غفير متّجها إلى مصلى قبة الصخرة المشرفة وهو يصفق ويغنّي ويؤدي صلوات تلمودية، معتليا بضعة سلالم تؤدي إلى البائكة الغربية.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، اقتحم الوزير المتطرف المسجد الأقصى خلال احتفال اليهود بعيد الفصح، بينما كان المسجد مغلقا أمام المسلمين بحجة "حالة الطوارئ" التي أعلنتها الجبهة الداخلية الإسرائيلية بُعيد الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط المنصرم.