عبور نادر لـ5 سفن سياحية وسط ارتباك ملاحي لافت بهرمز

مر مضيق هرمز بيوم بالغ التقلبات، حيث أظهرت بيانات ملاحية من منصة "مارين ترافيك" مشاهد غير معتادة لحركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، وتزامن هذا الارتباك مع رصد عبور 5 سفن مخصصة للرحلات السياحية، في سابقة هي الأولى منذ بدء الحرب على إيران.

ارتباك وتراجع مفاجئ

وكشفت البيانات عن اندفاع عشرات السفن، من بينها ناقلات نفط وسفن شحن متنوعة، نحو المضيق في وقت مبكر من الصباح، وجاء هذا التحرك الجماعي، وهو الأول بهذا الحجم منذ أسابيع، بهدف استغلال إعلان محدود عن عودة الملاحة.

وسرعان ما تبدل المشهد، حيث أظهرت البيانات استدارة وعودة مفاجئة لعدد كبير من هذه السفن وتراجعها نحو الخليج، وجاء هذا الارتباك بعد عودة إيران إلى تشديد القيود الملاحية، حيث تعرضت بعض السفن لإطلاق نار، في حين أُجبرت سفن أخرى على التراجع، مع استمرار عبور محدود عبر الممر الضيق المحاذي لجزيرة قشم الإيرانية، وتأكد عقب ذلك أن العودة الكاملة للملاحة لم تكن مستقرة، وأن الممر فُتح ضمن حدود ضيقة وبصورة مؤقتة.

مرور السفن السياحية

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات ملاحية، حللتها وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة، عبور 5 سفن ركاب سياحية بين يومي 17 و18 أبريل/نيسان الجاري، وتأتي هذه الخطوة بعدما كانت السفن السياحية تتجنب المرور عبر المضيق كليا.

وبدأت التحركات بعبور السفينة "سيليستيال ديسكفري" (CELESTYAL DISCOVERY) خلال الساعات الأولى من فتح المضيق، وأبحرت السفينة، التي تديرها شركة "أوبتيموم شيب مانجمنت سيرفيسز" (OPTIMUM SHIPMANAGEMENT SERVICES SA) اليونانية، من ميناء راشد المخصص للسفن السياحية في دبي، وهي تتجه إلى قناة السويس دون الإفصاح عن وجهتها النهائية.

وفي اليوم التالي، عبرت السفينة "سيليستيال جورني" (CELESTYAL JOURNEY)، التابعة للشركة ذاتها، بعد إبحارها من الدوحة نحو ميناء خورفكان الإماراتي في خليج عمان.

انقطاع إشارات التتبع

ورصدت البيانات عبور 3 سفن سياحية أخرى تحمل علم مالطا، وتتجه جميعها إلى ميناء مسقط في خليج عمان، وانطلقت السفينة "ماين شيف 5" (MEIN SCHIFF 5) من الدوحة، بينما تحركت "ماين شيف 4" (MEIN SCHIFF 4) من ميناء أبوظبي، وهما تابعتان لشركة "تي يو آي كروزيز جي إم بي إتش" (TUI CRUISES GMBH) الألمانية.

في حين غادرت السفينة "إم إس سي يوريبيا" (MSC EURIBIA)، التي تديرها شركة "إم إس سي كروزيز" (MSC Cruises) السويسرية، من ميناء راشد السياحي في دبي.

وأشارت البيانات إلى أن السفن الثلاث الأولى أكملت عبورها للمضيق، في حين انقطعت إشارات التتبع الخاصة بالسفينتين "ماين شيف 4″ و"إم إس سي يوريبيا" عن الرادار في أثناء مرورهما، ولم تظهرا على الخرائط من جديد، ويُشار في هذا الصدد إلى أن هذا الانقطاع لا يعني وجود حادث يمس أمن السفينتين، بل قد يعود إلى أسباب تقنية أو إجراءات احترازية.

وجاءت هذه العودة اللافتة للسفن السياحية بعدما استغلت الشركات المشغلة تلك النافذة القصيرة التي فتح فيها المضيق، قبل أن تعود حركة الملاحة إلى التباطؤ والتوقف الجزئي في ظل استمرار القيود والمخاطر الأمنية.

إعادة إغلاق المضيق

ونقل موقع أكسيوس (Axios) عن مسؤول دفاعي أمريكي، قوله إن الحرس الثوري الإيراني نفذ ما لا يقل عن 3 هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز منذ صباح أمس السبت، بعد إعلان إيران إعادة إغلاق المضيق متهمة الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق بشأن إعادة فتحه.

ونقلت فوكس نيوز (Fox News) عن مسؤول استخباري إقليمي أن مضيق هرمز يخضع كليا لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وأنه مغلق فعليا حاليا.

وأضاف أن عددا من السفن أُجبر على العودة منذ صباح أمس أثناء محاولته العبور، مشيرا إلى أن الحرس الثوري أطلق النار على سفينة واحدة على الأقل ضمن فرض الإغلاق.

وأفادت وكالة تسنيم نقلا عن التلفزيون الإيراني بأن السفن التجارية مُنعت من عبور مضيق هرمز إلا بإذن من البحرية التابعة للحرس الثوري.