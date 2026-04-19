الرئيس الإيراني: لا يحق لترمب منع شعب من حقوقه
Published On 19/4/2026|
آخر تحديث: 10:25 (توقيت مكة)
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:
- موقفنا الجوهري قائم على الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة
- لا نسعى إلى توسيع دائرة الحرب ولم نبدأ أي حروب أو نزاعات ولم نهاجم أي دولة
- لا ننوي الاعتداء على أي دولة ونمارس حقنا القانوني والمشروع في الدفاع عن النفس
- لا يحق لترمب منع شعب من حقوقه وأن يقول إن إيران لا يمكنها الاستفادة من حقوقها النووية
- العدو فشل في تحقيق أهدافه وانتهك القوانين الدولية وهاجم البنية التحتية والمدارس والمستشفيات
- تصريحات العدو بشأن تدمير حضارتنا وإعادة إيران للعصر الحجري تظهر نوايا المعتدين وأهدافهم
المصدر: الجزيرة