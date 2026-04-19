سوريا.. قوة إسرائيلية تتمركز في تل الأحمر بالقنيطرة

توغلت قوة إسرائيلية، مساء السبت، في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، وتمركزت في غرف مسبقة الصنع جلبتها، الجمعة، إلى تل الأحمر الشرقي جنوبي المحافظة.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتين وسيارتين من نوع هايلوكس، وآلية من نوع همر، دخلت إلى موقع تل الأحمر الشرقي.

وكانت قوة إسرائيلية توغلت، الجمعة في التل الواقع في القطاع الجنوبي من القنيطرة بثلاث شاحنات محملة بثلاث غرف مسبقة الصنع، مع رافعة وتركس وآليتي همر.

وفي وقت سابق السبت، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية في ريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزا مؤقتا على طريق طرنجة باتجاه مزارع الأمل، وقامت بتفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقا من المكان.

تصريحات الشرع

والخميس، قال الرئيس أحمد الشرع -خلال مقابلة مع وكالة الأناضول- إن سوريا جادة في التوصل إلى نوع من الاتفاق الأمني مع إسرائيل يحافظ على استقرار المنطقة.

وأضاف "لا أعتقد أن المفاوضات مع إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة بسبب إصرار إسرائيل على الوجود على الأراضي السورية".

وعقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، شنّت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية ونشرت قوات في منطقة عازلة كانت تخضع لمراقبة الأمم المتحدة وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة "انتهاكا" لاتفاق فض الاشتباك.

ونفّذت إسرائيل منذ ذلك الحين، توغلات متكررة داخل الأراضي السورية إلى جانب ضربات جوية، معلنة سعيها إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب البلاد.

وتطالب دمشق إسرائيل باحترام اتفاق فضّ الاشتباك الذي يحدد الخط الذي يفصل الأجزاء التي تحتلها إسرائيل من مرتفعات الجولان، والأراضي السورية.

ومنذ العام الماضي، عقدت إسرائيل والسلطات السورية سلسلة جولات من المحادثات. واتفق الطرفان تحت ضغط أمريكي في يناير/كانون الثاني، على إنشاء آلية تنسيق مشتركة، تمهيدا لاتفاق أمني بينهما.