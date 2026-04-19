رفض عربي وإسلامي واسع لتعيين سفير إسرائيلي في "أرض الصومال"

أعلنت 17 دولة عربية وإسلامية رفضها التام لتعيين إسرائيل سفيرا لدى ما يُعرف بإقليم "أرض الصومال"، رافضة ما اعتبرته "انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة وسلامة أراضيها".

يأتي ذلك عقب إعلان الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، تعيين ميخائيل لوتيم -الذي يشغل حاليا منصب السفير الاقتصادي المتنقل لدى أفريقيا- سفيرا غير مقيم لدى الإقليم الانفصالي، في خطوة رفضتها حكومة الصومال واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادتها ووحدة أراضيها.

كما يأتي هذا الموقف الجماعي في سياق تصاعد التوترات المرتبطة بمحاولات تكريس واقع دبلوماسي جديد في إقليم "أرض الصومال"، الذي أعلن من جانب واحد انفصاله عن الدولة الصومالية منذ سنة 1991 دون أن يحظى باعتراف دولي رسمي، سوى من إسرائيل.

وفي السياق، أدانت الخارجية العراقية، في بيان نشرته اليوم الأحد، على منصة "إكس" إعلان إسرائيل تعيين ممثل دبلوماسي لدى "أرض الصومال"، معتبرة ذلك سابقة مرفوضة تمس وحدة أراضي الصومال وسيادته.

بيان جماعي

كما صدر، أمس السبت، بيان مشترك عن وزراء خارجية قطر، والكويت، والسعودية، ومصر، والصومال، والسودان، وليبيا، وبنغلاديش، والجزائر، وفلسطين، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان، وموريتانيا، والأردن، وعُمان، للتعبير عن رفضهم لهذا القرار الإسرائيلي.

واستنكر وزراء خارجية هذه الدول العربية والإسلامية إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى "أرض الصومال"، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

وأعرب الوزراء عن رفضهم لكافة الإجراءات الأحادية التي من شأنها المساس بوحدة أراضي الصومال، متمسكين بدعمهم لمؤسسات لدولة الصومال باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّل لها التعبير عن إرادة الشعب الصومالي، وفق ما جاء في البيان.

واعتبر الوزراء أن هذا التعيين يمثل "مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي"، محذرين من تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليميين.

دعوة إلى إلغاء القرار

والخميس الماضي، أعرب الصومال عن إدانته للإعلان الإسرائيلي، مؤكدا أن الإجراء يتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وشدد الصومال على أنه دولة واحدة غير قابلة للتجزئة، داعيا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن القرار، فيما حث الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي على رفض أي خطوات تمس وحدة أراضيه.

ويأتي تعيين السفير الإسرائيلي بعد اعتراف إسرائيل بإقليم أرض "الصومال" في ديسمبر/كانون الأول 2025 وإقامة علاقات معه، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير/كانون الثاني 2026.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الإقليم الانفصالي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى تل أبيب. وقبل الاعتراف الإسرائيلي لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.