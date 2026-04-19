رئيس بيلاروسيا: أنا لست زيلينسكي ومستعد للقاء ترمب بشرط

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو (غيتي-أرشيفية)
Published On 19/4/2026

‌قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ⁠⁠إنه ⁠⁠سيكون مستعدا للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترمب فور إعداد "اتفاق كبير" بين البلدين، معتبرا أنه لن يركض لذلك كما فعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ⁠⁠لوكاشينكو خلال مقابلة مع شبكة "آر تي" التلفزيونية الروسية نشرت مقتطفات منها اليوم ⁠⁠الأحد "مستعدون لإبرام اتفاق، لكن يتعين إعداده بطريقة تخدم مصالح كل من واشنطن ومينسك".

ولوكاشينكو حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ‌‌ودعم حرب موسكو على أوكرانيا، لكن دون أن يرسل قوات من روسيا البيضاء للقتال هناك.

وفي مارس/آذار الماضي، قال جون كول مبعوث ترمب إن لوكاشينكو ربما يزور الولايات المتحدة قريبا، بما قد يشكل ⁠⁠انفراجة لموقفه بعد التعامل معه ⁠⁠على أساس أنه منبوذ لسنوات بسبب ما قيل عن انتهاكات لحقوق الإنسان وكذلك دعمه لبوتين في الحرب.

وقال ⁠⁠لوكاشينكو -في مقابلة مع الصحفي الأمريكي في القناة الرسمية الروسية ريك سانشيز- إن مينسك تكيفت مع ⁠⁠العقوبات الغربية، وإن أي اتفاق ⁠⁠محتمل مع واشنطن لا بد أن يتجاوز مجرد تخفيف العقوبات.

ألكسندر لوكاشينكو حليف كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

وأضاف "لدينا قضايا أخرى عديدة يتعين حلها وهو محور ‌‌الاتفاق الكبير.. بمجرد الانتهاء من هذا الأمر على مستوى أدنى، سنكون مستعدين للاجتماع ‌‌مع ‌‌دونالد وتوقيع الاتفاق"، لكنه لم يحدد هذه القضايا.

وتابع ⁠⁠لوكاشينكو "ليس صحيحا أنني أتوق لزيارة الولايات المتحدة ومصافحة دونالد ترمب. بصراحة، سيكون من الجميل رؤية هذا الرجل وجها لوجه ومصافحته. لكن هذا ليس الهدف، وليس الأمر الأساسي".

وأضاف: "أنا لست زيلينسكي، الذي يركض إلى دونالد ترمب طالبا المال أو السلاح. هل أحتاج إلى ذلك؟ نعم، أحتاج. المال والسلاح أمران جيدان، لكنني أدرك أن وضعي مختلف تماما عن وضع زيلينسكي. لست بحاجة إلى أن أنحني أو أتوسل. نتدبر أمورنا حاليا من دون ذلك"، حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

المصدر: الصحافة الروسية + وكالات
