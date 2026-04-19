حماس تطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إن إسرائيل لم تلتزم بتطبيق معظم بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بل واصلت خروقاتها يوميا.

ودعت حماس إلى ضرورة إلزام الاحتلال بتطبيق بنود المرحلة الأولى، لإتاحة المجال للدخول في حوار جدي بشأن قضايا المرحلة الثانية.

مستجدات مفاوضات التهدئة

جاء ذلك خلال لقاءات أجرتها الحركة مع وسطاء وفصائل فلسطينية -لم تسمّها- في العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي.

وقالت حماس إن الاجتماع عُقد من أجل العمل على استكمال تطبيق جميع بنود المرحلة الأولى، بحسب ما ورد في اتفاق شرم الشيخ الذي لم تلتزم به إسرائيل.

وشددت في بيانها على أنها تعاملت إيجابيا مع الحوارات والنقاشات التي جرت، مؤكدة حرصها على استمرار التواصل والتنسيق المستمر مع الوسطاء، لإنجاز اتفاق مقبول في ضوء مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واتفاق شرم الشيخ، لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، وبدء عملية الإعمار.

خروقات مستمرة

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري نظريا، فإن إسرائيل ترتكب خروقات يومية بالقصف وإطلاق النيران، تسفر عن شهداء ومصابين.

والثلاثاء الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع خلال نصف عام من سريانه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، شملت القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية اليومية عن استشهاد 775 فلسطينيا وإصابة 2171، بحسب أرقام وزارة الصحة في غزة.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترمب بدء المرحلة الثانية ضمن خطته المعتمدة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وشملت المرحلة الأولى، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تتنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها الاتفاق، وعلى رأسها وقف العمليات العسكرية، إلى جانب إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء، وفق معطيات رسمية فلسطينية.