جسر جوي أمريكي إلى الشرق الأوسط ومفاوضات متعثرة.. ماذا تخفي التحركات؟

ALASKA, UNITED STATES - OCTOBER 13: Alaska Air and Army National Guardsmen offload gear and supplies from a 176th Wing C-17 Globemaster III while supporting storm response operations at Bethel, Alaska, October 13, 2025.
تفريغ معدات وإمدادات من طائرة شحن "سي-17" لدعم عمليات الإغاثة عقب إعصار "هالونغ" (غيتي)
Published On 19/4/2026

أظهرت بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار" و"إيه دي إس-بي إكستشينج" المتخصصتين في تتبع حركة الطيران، استمرار الجسر الجوي العسكري الأمريكي من ألمانيا إلى الشرق الأوسط، طوال الأسبوع الماضي في ظل تعثر الجولة الأولى للمسار التفاوضي الذي استضافته إسلام آباد بين واشنطن وطهران في 11 أبريل/نيسان الجاري.

وبحسب الرصد الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، جرى تسجيل 124 رحلة شحن عسكري أمريكية مكتملة في الحد الأدنى انطلقت من ألمانيا إلى المنطقة خلال الفترة بين 12 و18 أبريل/نيسان، وتظهر القراءة الزمنية للبيانات أن وتيرة الرحلات بلغت ذروتها في 12 أبريل/نيسان، ثم عاودت الارتفاع من جديد يوم أمس السبت.

تركزت رحلات الشحن العسكري الأمريكي إلى المنطقة بعد يوم من تعثر جولة المفاوضات الأولى (الجزيرة)

وحطت مجموعة من الرحلات المرصودة في إسرائيل، إلى جانب رحلات أخرى ظهرت على منصات التتبع وهي تتجه إلى الشرق الأوسط من غير أن تكشف عن وجهتها النهائية.

ويكتسب هذا النشاط دلالة إضافية لكونه يأتي بعد انتهاء الجولة الأولى من محادثات إسلام آباد من غير اتفاق، عقب 21 ساعة من التفاوض. وفي الأثناء، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه من الضروري أن يواصل الطرفان الالتزام بوقف إطلاق النار، وأكدت أن إسلام آباد ستواصل تسهيل الانخراط والحوار بينهما في الأيام المقبلة.

بيانات ملاحية تظهر مسارات طائرات شحن عسكري أمريكي تصل إلى تل أبيب (مواقع ملاحة)

وتعد طائرات "بوينغ سي-17 إيه غلوب ماستر 3″ من أبرز منصات النقل الجوي الاستراتيجي في سلاح الجو الأمريكي، إذ تقول القوات الجوية الأمريكية إنها قادرة على النقل السريع للقوات ومختلف أنواع الحمولات إلى القواعد الرئيسية وجبهات القتال، كما يمكن استخدامها في مهام الإسقاط الجوي والإخلاء الطبي.

وفي هذا السياق، لا تبدو الرحلات المرصودة مجرد حركة نقل عسكرية روتينية، بل تشكل حلقة من نمط أوسع يشير إلى أن الولايات المتحدة واصلت، طوال أسبوع كامل بعد تعثر محادثات إسلام آباد، تثبيت حضورها العسكري واللوجستي في المنطقة عبر المسار الألماني. ويحدث ذلك حتى مع بقاء باب التفاوض قيد الفتح من غير موعد واضح، وتصاعد التوتر في مياه الخليج ومضيق هرمز بصفته أحد أهم شرايين إمدادات الطاقة العالمية.

Boeing C-17 Globemaster III a large military transport aircraft of the United States Air Force USAF departs from Amsterdam Schiphol Airport AMS. The specific airplane has the registration tail number 10-0218 and is powered by 4x PW jet engines. The McDonnell Douglas / Boeing C-17 Globemaster III is performs tactical and strategic airlift missions, transporting troops and cargo throughout the world, while on the specific appearance on the Dutch city it transported supplies for the US participation in NATO summit in the Hague including the presidential helicopter Marine One and the Presidential state car known as The Beast. Amsterdam, the Netherlands on June 21, 2025 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)
طائرة شحن عسكري أمريكية من طراز "بوينغ سي-17" (غيتي)

وفي اليوم الحادي عشر للهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين باكستانيين أن الوسطاء يضعون اللمسات الأخيرة على التحضيرات لعقد جولة محادثات جديدة بين واشنطن وطهران.

وفي إسرائيل، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية وسياسية أن الجيش في حالة تأهب قصوى في ظل التخوف من انهيار وقف إطلاق النار مع إيران.

من جهتها، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار أدى إلى توقف التجارة البحرية من إيران وإليها بصفة تامة، مع الإشارة إلى أن سفينة الإنزال "يو إس إس راشمور" تنفذ عمليات حصار في بحر العرب.

المصدر: الجزيرة
