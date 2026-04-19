ترمب يشيد بإسرائيل وهاريس تتهمه بـ"الانصياع" لنتنياهو

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بما وصفه بـ"شجاعة إسرائيل"، معتبرا إياها حليفا إستراتيجيا للولايات المتحدة، في حين اتهمته كامالا هاريس نائبة الرئيس السابق جو بايدن بالانصياع لأجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكتب ترمب عبر منصته "تروث سوشيال" أنه "سواء نالت إسرائيل إعجاب الناس أم لا، فهم يتمتعون بالشجاعة والذكاء والإخلاص. وعلى النقيض من الآخرين الذين كشفوا عن وجوههم الحقيقية وقت الأزمات، فإن إسرائيل تقاتل بضراوة وتعرف كيف تنتصر".

في المقابل، حذرت هاريس خلال مؤتمر في ولاية ميشيغان من أن ترمب انجر إلى مواجهة استدرجه إليها نتنياهو، مؤكدة أن "الشعب الأمريكي لا يريد هذه الحرب".

وتعيد تصريحات هاريس إلى الأذهان الهجوم الذي شنه المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب جو كينت عقب استقالته في مارس/آذار الماضي، حيث اتهم لوبيات إسرائيل باستدراج واشنطن لصدام عسكري مع إيران، مستخدمين تكتيكات "حرب العراق الكارثية".

خسائر واشنطن

وعلى الصعيد الميداني، أوردت وسائل إعلام أمريكية وفرنسية تقارير مدعومة بتحليلات مراكز أبحاث، كشفت عن حجم الخسائر المتصاعدة لواشنطن في هذا النزاع.

وتحدثت التقديرات عن إنفاق عشرات المليارات خلال أسابيع فقط، إلى جانب خسائر نوعية في العتاد والطائرات، مما أجج الجدل الداخلي في واشنطن بشأن جدوى الاستمرار في المواجهة.

وكانت طهران وواشنطن قد أعلنتا في 12 أبريل/نيسان الجاري انتهاء جولة مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون اتفاق نهائي، وسط تبادل للاتهامات حول عرقلة المسار السلمي.

وفجر 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.