بابا الفاتيكان يوضح موقفه بشأن السجال مع ترمب

قال بابا الفاتيكان ليو الـ14، أمس السبت، إنه "غير مهتم على الإطلاق" بالدخول في سجال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن حرب إيران.

وسعى البابا إلى التقليل من أهمية الضجة حول خلافه مع ترمب، قائلا إن التقارير عن التعليقات التي أدلى بها حتى الآن خلال جولته الأفريقية "لم تكن دقيقة من كل النواحي".

وجاءت تصريحات البابا للصحفيين على متن الطائرة البابوية أثناء التحليق من الكاميرون إلى أنغولا.

وفي تصريحات للصحفيين خلال رحلته الجوية إلى أنغولا في ثالث محطات جولته في أفريقيا التي تستغرق 10 أيام، قال إن التعليقات التي أدلى بها قبل يومين في الكاميرون، والتي قال فيها إن العالم "يجري تدميره على يد حفنة من الطغاة"، لم تكن موجهة إلى ترمب.

وقال البابا ليو إن ذلك الخطاب "جرى إعداده قبل أسبوعين، أي قبل أن يعلّق الرئيس بشأني وبشأن رسالة السلام التي أدعو لها".

نائب ترمب يرحب

ورحّب جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الذي انتقد تصريحات البابا الأسبوع الماضي، بتعليقاته الأحدث.

وكتب فانس على منصة إكس "أنا ممتن للبابا ليو على هذا الكلام. فبينما تُؤجّج وسائل الإعلام الصراع باستمرار -ونعم، لقد حدثت وستحدث خلافات حقيقية- إلا أن الواقع غالبا ما يكون أكثر تعقيدا".

وبينما كان البابا ليو الـ14 يستعد لبدء جولته يوم الأحد الماضي، وصفه ترمب بأنه "ضعيف في التعامل مع الجريمة، وسيئ للغاية في السياسة الخارجية" في منشور على "تروث سوشيال".

كما نشر ترمب صورة له تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهره في صورة تشبه المسيح، مما أثار انتقادات واسعة النطاق حتى من بعض المحافظين المتدينين الذين عادة ما يدعمونه، وأزيل المنشور صباح يوم الاثنين.

وكان ترمب يرد على ما يبدو على انتقادات ليو الـ14 المتزايدة في الأسابيع القليلة الماضية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

سجال بين البابا وترمب

وأفاد البابا ليو لرويترز يوم الاثنين بأنه سيواصل التحدث عن الحرب، وكرر ترمب انتقاداته يوم الثلاثاء.

وانتقد بابا الفاتيكان يوم الخميس القادة الذين ينفقون المليارات على الحروب، وقال إن العالم "يجري تدميره على يد حفنة من الطغاة"، لكنه لم يذكر ترمب مباشرة مرة أخرى.

وقال البابا أمس السبت "في الواقع، بدا الأمر وكأنني أحاول الدخول في جدال مع الرئيس، وأنا لست مهتما بذلك على الإطلاق".

وانتُخب روبرت بريفوست، المولود في شيكاغو وأول بابا أمريكي للفاتيكان، في 8 مايو/أيار 2025 بابا للفاتيكان باسم "ليو الرابع عشر"، خلفا للبابا فرانشيسكو.

وحافظ على موقف متحفظ نسبيا بالنسبة لبابا الفاتيكان خلال الأشهر العشرة الأولى من توليه منصبه، لكنه أظهر أسلوبا جديدا وواضحا في تصريحاته خلال جولته في أفريقيا حيث شجب بشدة الحروب وعدم المساواة وانتقد قادة حول العالم.

وهذه أول جولة أفريقية له منذ انتخابه قبل نحو عام، وشملت جولته 4 محطات بدأت بالجزائر ثم الكاميرون وأنغولا وأخيرا غينيا.