كشف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، عن مبادرة جديدة أطلق عليها اتفاقيات "إسحاق"، مستلهمة من تجربة اتفاقيات أبراهام، وتهدف إلى توسيع هذا النموذج ليشمل دول أمريكا اللاتينية.

وأوضح ميلي -خلال تصريحات أدلى بها على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو-، أن المبادرة تسعى لتعزيز التعاون الدبلوماسي والتجاري والثقافي والاستراتيجي مع إسرائيل، إضافة إلى توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب ومعاداة السامية وتجارة المخدرات، مع توجيه دعوة مفتوحة للدول التي تشارك هذه القيم للانضمام إليها.

وأشاد ميلي باتفاقيات أبراهام، واصفا إياها بأنها إنجاز تاريخي تحقق عام 2020 بفضل قيادة دونالد ترمب، معتبرا أن هذه الاتفاقيات منحت إسرائيل اعترافا دبلوماسيا مهما من جيرانها العرب، وأسست لمسار جديد في الشرق الأوسط.

وأضاف أن ترمب لا يزال متمسكا برؤية تقوم على تحقيق السلام والنمو في المنطقة، بعيدا عن التطرف.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني عن توجه بلاده لتعزيز شراكتها مع إسرائيل، ووصف ميلي المناسبة بأنها لحظة تاريخية للأرجنتين وإسرائيل، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على التعاون الثنائي، بل تمثل خطوة نحو بناء قارة أمريكية أكثر حرية وأمانا وازدهارا.

وأشار إلى أن العالم يواجه تحديات متزايدة تستهدف قيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، ما يفرض على الدول التي تتبنى هذه المبادئ تعزيز التنسيق والعمل المشترك.

وفي سياق حديثه، انتقد ميلي ما وصفه بسياسات الحكومات اليسارية السابقة في المنطقة، متهما إياها بالتحالف مع الإرهاب وتجارة المخدرات، ومؤكدا ضرورة إحداث تغيير تحولي بدعم الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن بلاده اتخذت خطوات عملية منذ توليه السلطة، شملت توقيع مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الديمقراطية والحرية.

وأكد ميلي دعم بلاده الكامل للولايات المتحدة وإسرائيل في مكافحة الإرهاب ومواجهة إيران، مشيرا إلى أن الأرجنتين كانت ضحية لهجمات استهدفت مركز "آميا" وسفارة إسرائيل، والتي قال إن القضاء الأرجنتيني أثبت وقوف طهران وراءها، مجددا المطالبة بتحقيق العدالة.

وأعلن ميلي أن بلاده اتخذت خطوات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تصنيف حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وبعض فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية.

وفي ختام تصريحاته، أعلن ميلي رغبة بلاده في نقل سفارتها إلى القدس في أقرب وقت ممكن، معتبرا هذه الخطوة ضرورية وعادلة، ومؤكدا التزام بلاده بمواصلة تعزيز تحالفها مع إسرائيل على أسس القيم المشتركة.