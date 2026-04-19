إيران تعيد فتح مجالها الجوي تدريجيا على 4 مراحل

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني إعادة فتح المجال الجوي للبلاد تدريجيا على 4 مراحل، تبدأ بالرحلات العابرة (الترانزيت)، تليها الرحلات القادمة من مطار بشرق البلاد، ثم مطاري مهر آباد والإمام الخميني، وصولا إلى مطار بغرب إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وقال نائب رئيس المنظمة إن استئناف الرحلات من الشرق إلى الغرب سيتم بشكل تدريجي، بالتوازي مع تقييم الجاهزية التشغيلية للمطارات.

وكانت المنظمة قد أعلنت، أمس السبت، إعادة فتح جزء من المجال الجوي وعدد من المطارات بدءا من الساعة السابعة صباحا، مشيرة إلى أن المسارات الجوية في الجزء الشرقي أصبحت متاحة لعبور الرحلات الجوية.

استئناف تدريجي

وأوضحت أن استئناف حركة الطيران سيتم تدريجيا وفق الجاهزية التقنية، إلا أن بيانات مواقع لتتبع الرحلات أظهرت، بعد أكثر من 3 ساعات من الإعلان، خلو الأجواء الإيرانية من أي رحلات دولية عابرة، في حين اتجهت شركات طيران إلى مسارات بديلة تفاديا للمجال الجوي الإيراني.

ويأتي ذلك في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، الذي دخل حيز التنفيذ مساء الثامن من أبريل/نيسان الجاري، وتلته هدنة منفصلة في لبنان مدة 10 أيام بدأت ليلة الجمعة الماضي.

وقد تضرر قطاع الطيران المدني في إيران جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن دمار واسع في البنية التحتية المدنية.