إصابة فتى وطفلة بنيران الاحتلال في قطاع غزة

أصيب فتى بجروح خطيرة، الأحد، جراء إطلاق نار من طائرة مسيرة إسرائيلية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيبت طفلة بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مواصي مدينة خان يونس.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري بالقطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية بوصول فتى (16 عاما) إلى مستشفى شهداء الأقصى مصابا بجروح خطيرة، إثر استهدافه بنيران مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر في منطقة التحلية بدير البلح.

وذكر شهود أن الإصابة وقعت في منطقة خارج تمركز قوات الجيش الإسرائيلي، التي تحتل أكثر من 50% من مساحة القطاع.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أن آليات الجيش الإسرائيلي وطائراته المروحية أطلقت نيرانها باتجاه مناطق شرقي المحافظة الوسطى.

حصار وقصف

وفي جنوبي القطاع، أصيبت طفلة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في مواصي مدينة خان يونس، وفقا لتقارير الإسعاف والطوارئ ومجمع ناصر الطبي.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مدينة خان يونس، تزامنا مع إطلاق نار مكثف من الآليات والطائرات المروحية، فيما استهدفت البوارج الحربية ساحل المدينة بالقذائف والرشاشات.

والثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 773 فلسطينيا وإصابة 2171 آخرين، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، وتسببت بدمار واسع طال 90% من البنى التحتية في القطاع.