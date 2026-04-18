5 قتلى برصاص مسلّح احتجز رهائن في كييف

Bodies of victims are seen at the site where a gunman killed at least six people in the streets before being shot dead by police, in Kyiv, Ukraine, Saturday, April 18, 2026. (AP Photo/Dan Bashakov)
جثث الضحايا في موقع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل برصاص مسلح (أسوشيتد برس)
Published On 18/4/2026

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 5 أشخاص على الأقل بعدما فتح مسلّح النار واحتجز رهائن في متجر في كييف، بينما أكد وزير الداخلية الأوكراني مقتل المشتبه به أثناء محاولة تحصّنه.

وقال زيلينسكي، مساء اليوم السبت، في تعليق على منصة "إكس": "لقد تأكّد مقتل 5 أشخاص. هناك حاليا 10 أشخاص يعالجون بالمستشفى لإصابتهم بجروح وصدمات"، مؤكدا أيضا إنقاذ 4 رهائن.

وأظهر مقطع فيديو تم نشره اليوم السبت على منصة "إكس" رجلا مسلحا يركض وسط الطريق ويطلق النار على بعض المارة قبل أن يدخل إلى مبنى.

وعقب الحادث، انتشرت قوات أوكرانية خاصة في مكان الحادث، حيث فرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المتجر والشوارع المؤدية إليه.

مقتل المسلح

في المقابل، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو عبر منصة عبر "تليغرام" إن حصيلة القتلى والمصابين في هذا الهجوم الذي وقع في حي هولوسيفسكي وسط العاصمة كييف "لا ‌تزال قيد التحقيق".

وأكد مقتل المسلح الذي فتح النار، لافتا إلى أن قوات خاصة من الشرطة قتلته، اليوم السبت، بحي هولوسيفسكي وسط العاصمة كييف، قبل أن يتحصن داخل أحد المتاجر.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار تبادل إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

Bodies of victims are seen at the site where a gunman killed at least six people in the streets before being shot dead by police, in Kyiv, Ukraine, Saturday, April 18, 2026. (AP Photo/Dan Bashakov)
جثث متناثرة وسط الطريق في العاصمة كييف بعد إطلاق النار من قبل رجل مسلح (أسوشيتد برس)

استمرار القتال

وشنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيّرة، مساء أمس الجمعة، على عدد من المنشآت النفطية الروسية بينها مصفاتان نفطيتان بمنطقة سامارا ومستودع نفط بشبه جزيرة القرم وميناء على بحر البلطيق مخصص لتصدير المنتجات النفطية، وفق مصادر روسية وأوكرانية رسمية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيّرات على مدن أوكرانية.

وأفادت السلطات الأوكرانية، أمس الجمعة، بأن الجيش الروسي شن هجوما استهدف مدينة تشيرنيهيف شمالي البلاد، مما أسفر عن أضرار جسيمة في قطاع الطاقة.

كما أسفرت هجمات روسية، الخميس الماضي، عن مقتل 15 شخصا على الأقل، وفق مسؤولين أوكرانيين.

Burnt private cars on a damaged parking site following Russia's missile attack in Kyiv, Ukraine, Thursday, April 16, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
جانب من الخسائر المادية عقب هجوم بالصواريخ والمسيّرات الروسية في مدن أوكرانية (أسوشيتد برس)

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا مشترطة لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها، وردت كييف بشن هجمات مضادة على روسيا.

المصدر: الجزيرة + وكالات
