أخبار|العراق

3 قتلى في قصف مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية في أربيل

حفظ

People watch as smoke billows from an oil warehouse in the Kani Qirzhala area on the outskirts of Erbil, the capital of Iraq's autonomous Kurdistan region, following a suspected drone strike, on April 1, 2026.
مواقع تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية بأربيل تتعرض لقصف بالمسيّرات (الفرنسية-أرشيف)
Published On 18/4/2026
|
آخر تحديث: 00:53 (توقيت مكة)

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض للسلطات الإيرانية الجمعة مقتل 3 أشخاص جرّاء قصف مسيّرات لموقع تابع له في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وبدورها، أكدت مصادر أمنية مقتل 3 من أعضاء المعارضة الكردية الإيرانية في غارة جوية بطائرات مسيرة على معسكر تابع لها في أربيل.

وأظهرت مقاطع مصورة -متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي- طائرة مسيّرة وهي تصطدم بمنازل داخل المعسكر، مما أدى إلى وقوع انفجار كبير.

وعقب الهجوم اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني -في بيان- طهران بشن موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ما قال الحزب إنها مخيمات مدنية تابعة له.

An Iranian Kurdish Peshmerga member of the Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI) inspects the damage sustained at the Azadi Camp of the Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI) following an Iranian cross-border attack in the town of Koye (Koysinjaq), in the east of Erbil district in the autonomous Kurdish region of northern Iraq on March 3, 2026.
جانب من آثار قصف سابق بطائرات مسيرة إيرانية على مواقع للمعارضة في كردستان العراق (الفرنسية)

ويأتي هذا الهجوم في وقت يسري فيه -منذ 8 أبريل/نيسان الجاري- وقف لإطلاق النار مدته أسبوعان بين إيران والولايات المتحدة، بعد حرب استمرت نحو 40 يوما وشملت تداعياتها أراضي العراق وإقليم كردستان العراق.

وخلال الحرب، تعرّضت مواقع تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية -المتمركزة منذ سنوات في معسكرات وقواعد بشمال العراق- لهجمات إيرانية بمسيّرات وصواريخ.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أعلنت خمس من هذه المجموعات -بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني- تشكيل تحالف سياسي بهدف الإطاحة بالحكم في طهران، وضمان ما قالت إنه حق الأكراد في تقرير مصيرهم.

المصدر: الجزيرة + وكالات
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان