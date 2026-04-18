3 قتلى في قصف مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية في أربيل

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض للسلطات الإيرانية الجمعة مقتل 3 أشخاص جرّاء قصف مسيّرات لموقع تابع له في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وبدورها، أكدت مصادر أمنية مقتل 3 من أعضاء المعارضة الكردية الإيرانية في غارة جوية بطائرات مسيرة على معسكر تابع لها في أربيل.

وأظهرت مقاطع مصورة -متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي- طائرة مسيّرة وهي تصطدم بمنازل داخل المعسكر، مما أدى إلى وقوع انفجار كبير.

وعقب الهجوم اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني -في بيان- طهران بشن موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ما قال الحزب إنها مخيمات مدنية تابعة له.

ويأتي هذا الهجوم في وقت يسري فيه -منذ 8 أبريل/نيسان الجاري- وقف لإطلاق النار مدته أسبوعان بين إيران والولايات المتحدة، بعد حرب استمرت نحو 40 يوما وشملت تداعياتها أراضي العراق وإقليم كردستان العراق.

وخلال الحرب، تعرّضت مواقع تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية -المتمركزة منذ سنوات في معسكرات وقواعد بشمال العراق- لهجمات إيرانية بمسيّرات وصواريخ.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أعلنت خمس من هذه المجموعات -بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني- تشكيل تحالف سياسي بهدف الإطاحة بالحكم في طهران، وضمان ما قالت إنه حق الأكراد في تقرير مصيرهم.