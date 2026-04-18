نيوزيلندا ترفض اتهامات الصين "بتنفيذ أنشطة تخريبية"

رفضت نيوزيلندا، السبت، اتهامات بكين بأن طائراتها تنفّذ أنشطة مراقبة عسكرية "تخريبية وغير مسؤولة" في المجال الجوي الصيني، مؤكدة أن مناوراتها تأتي في إطار جهود مدعومة من الأمم المتحدة لرصد تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وصرحت بكين الجمعة بأن طائرة دورية نيوزيلندية مضادة للغواصات من طراز (بي 8 إيه) قامت بأنشطة "استطلاع ومضايقة عن قرب في المجال الجوي" في بحر الصين الأصفر وبحر الصين الشرقي.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي بأن هذه التحركات تقوض مصالح الصين الأمنية وتزيد مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير، وتخل بشكل خطير بنظام الطيران المدني في المجال الجوي المعني.

وردا على ذلك قالت قوات الدفاع النيوزيلندية إن الطائرة كانت تقوم بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في المنطقة، بتفويض من الأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم قوات الدفاع النيوزيلندية إن هذه الأنشطة ليست موجهة ضد الصين، بل تهدف إلى رصد الالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية، والتي تحدث بالفعل في بحر الصين الأصفر وبحر الصين الشرقي.

وأضاف أن طاقم قوات الدفاع النيوزيلندية عمل باحترافية وبموجب القانون الدولي وإجراءات الطيران المدني في المنطقة.

وأوضح أن قوات الدفاع النيوزيلندية راجعت مسارات الطيران وجميع المعلومات المتاحة، ولا توجد أي بيانات تشير إلى تعطيلهم حركة الطيران المدني.

وأكد المتحدث باسم قوات الدفاع النيوزيلندية إجراء حوار بين ويلينغتون وبكين بشأن هذه المسألة.