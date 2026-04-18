ناخبو بريطانيا يدعمون إعادة الانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي

أظهر تقرير أن الناخبين البريطانيين يدعمون الدعوة إلى إعادة انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من أي اتفاق جزئي أو اتفاق "منتصف الطريق".

وقبل 6 سنوات وتحديدا في مطلع 2020، خرجت لندن رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من عضويتها في هذا التكتل، الذي يواجه تحديات مع تزايد التوترات في المنطقة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاءت نتائج التقرير ردا على تشريع إعادة التنظيم المخطط بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الذي من المقرر أن يكون جزءا من حزمة خطاب الملك التي وضعها رئيس الوزراء في 13 مايو/أيار، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وستسعى الحكومة البريطانية إلى تمرير قانون جديد يسمح باعتماد قواعد السوق الموحدة من خلال تشريع ثانوي.

واستخدم تقرير حملة "الأفضل لبريطانيا" استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها مؤسسة "يوغوف" لإثبات أن خطة الحكومة الحالية تحظى بدعم واسع النطاق ولكنه سطحي، زاعما أن العديد من الناخبين يقبلون على مضض على أمل حدوث شيء أفضل.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن 61% من مواطني المملكة المتحدة يؤيدون إقامة علاقات أوثق وتأسيس تحالف أعمق مع الاتحاد الأوروبي، لكن 19% فقط يعبرون عن دعم قوي.

وعند مواجهة خيارات إعادة تنظيم العلاقات، فإن الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي مجددا هو الخيار الأكثر شعبية، حيث حصل على موافقة 53%.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن حكومته ستدرس التقدم بطلب للانضمام إلى صندوق تابع للاتحاد الأوروبي لمشاريع الدفاع.