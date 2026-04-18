مقتل عسكري فرنسي وإصابة 3 بهجوم على يونيفيل جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم السبت، مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 في تعرُّض دورية تابعة لها لإطلاق نار من قِبَل جهات غير حكومية جنوبي لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون عزّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقتل الجندي الفرنسي، وأدان استهداف الكتيبة الفرنسية في يونيفيل وتعهّد بملاحقة المتورطين.

وتحدّث الرئيس الفرنسي عن مقتل الجندي وإصابة 3 آخرين، قائلا إن كل المؤشرات تفيد بأن المسؤولية تقع على حزب الله.

وقال ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إن "كل المؤشرات تفيد بأن المسؤولية عن هذا الهجوم تقع على عاتق حزب الله. فرنسا تطالب السلطات اللبنانية بأن توقف فورا الجناة وأن تضطلع بمسؤولياتها إلى جانب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)".

من جهتها، ذكرت وزيرة الجيوش الفرنسية كاثرين فوتران، أن الجندي الفرنسي قُتل بإطلاق نار مباشر في كمين.

وأكدت أن الجنود تعرّضوا لكمين من مسافة قريبة جدا من قِبَل مجموعة مسلحة جنوبي لبنان.

وطالبت الرئاسة الفرنسية السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على الجناة وتحمّل مسؤولياتها إلى جانب اليونيفيل.

وقال الجيش اللبناني إنه يُجري التحقيق اللازم للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين.