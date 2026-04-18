مجزرة في صور.. دمار واسع وضحايا تحت أنقاض المباني

قبل لحظات من سريان وقف إطلاق النار منتصف ليلة الجمعة، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مدينة صور، وكانت من أعنف الضربات التي شهدها جنوب لبنان في الفترة الأخيرة.

ووفقا لتقرير مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة في لبنان، استهدفت الغارة الإسرائيلية مربعا سكنيا مكتظا، بشكل مباشر.

ووصف التقرير حجم الدمار في الموقع بأنه هائل، إذ سُويت 4 مبان سكنية شاهقة بالأرض كليا، وتحول الحي إلى كتل من الركام، مشيرا إلى أن الصواريخ المستخدمة أحدثت حفرا عميقة ودمارا واسع النطاق في محيط الاستهداف.

وأوضح أن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 13 شهيدا و45 جريحا، وأن هناك 9 أشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها فرق الدفاع المدني.

صعوبات كبيرة

وقال مدير مكتب الجزيرة في لبنان إن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى العالقين بسبب نقص المعدات الثقيلة، لافتا إلى أن عناصر الدفاع المدني يعملون بإمكانات محدودة، مما يبطئ وتيرة رفع الأنقاض ويزيد القلق على مصير المفقودين.

وأكد أن معظم الضحايا هم من المدنيين، وبينهم عائلات كانت داخل منازلها لحظة القصف، وهو ما دفع سكان المدينة إلى وصف ما جرى بأنه "مجزرة" بحق حي سكني كامل.

ويعكس المشهد في صور تصاعدا في استهداف المناطق السكنية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، إذ تزايدت الكلفة الإنسانية بشكل واضح في ظل القصف وعجز الإمكانات المحلية عن مواكبة حجم الدمار، مما يترك مصير عدد من المفقودين معلقا تحت الأنقاض.

ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما شهدته مدينة صور خلال حرب عام 2006، إذ يتكرر نمط التدمير الواسع للأحياء السكنية وما يرافقه من سقوط ضحايا ونزوح سكان.