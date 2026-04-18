أخبار|تحقق|إيران

ما حقيقة مشهد تجول الرئيس الإيراني بدراجته في أصفهان؟

رئيس إيران بزشكيان يركب دراجة هوائية بلا مبالاة مع عدة مسؤولين حكوميين في أصفهان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (وكالات)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 18/4/2026

تداولت حسابات إيرانية ومنصات إعلامية عالمية مقطعا مصورا ادعت أنه يوثق جولة للرئيس مسعود بزشكيان بدراجته في شوارع مدينة أصفهان، وذلك عقب أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ.

وذكرت تلك الحسابات أن ظهور بزشكيان بهذا المظهر في التوقيت الراهن يهدف إلى إرسال رسالة تحدٍّ وطمأنة للمواطنين الإيرانيين، بعد نحو 40 يوما من القصف الجوي المكثف الذي أصاب مناطق واسعة.

ويظهر في المقطع المتداول بزشكيان وهو يقود دراجته في أحد الطرق العامة برفقة عدد من المسؤولين، وسط حركة طبيعية للمركبات من حولهم.

بيد أن عمليات التحقق أثبتت أن هذا المقطع قديم، ولا صلة له بالوضع الراهن في إيران بعد توقف العمليات العسكرية.

وكشف البحث العكسي أن المشهد يعود إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأنه كان آنذاك يوثق مبادرة رسمية للرئيس الإيراني تهدف إلى تشجيع السكان على استخدام الدراجات الهوائية وسيلة مواصلات بديلة ونظيفة للحفاظ على البيئة.

وتسعى إيران في الوقت الحالي إلى استعادة وتيرة الحياة الطبيعية وترميم المنشآت التي أصابها القصف خلال المواجهات الأخيرة، في ظل عودة الموظفين والعمال إلى ممارسة مهامهم اليومية.

ويوم 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد دون اتفاق نهائي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
