كم سفينة عبرت مضيق هرمز في يومه الأول بعد إعادة فتحه؟

أظهرت بيانات ملاحية من منصة "مارين ترافيك" عبور ناقلة نفط وسفينة نقل بضائع سائبة عبر مضيق هرمز، قادمتين من خليج عمان في اتجاه مياه الخليج، وذلك بعد إعلان إيران أمس في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الدوحة، فتح المضيق أمام الحركة التجارية للسفن.

مسار السفن وهويتها

وتشير البيانات التي رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة، إلى أن ناقلة النفط "نيكي" (NIKI) التي تحمل رقم تسجيل (9820312)، وترفع العلم الإيراني، غادرت ميناء تشابهار الإيراني ولم تعلن عن وجهتها، وعقب فحص سجل ملكية السفينة، تبين أن شركة مقرها إيران تتولى إدارتها.

كما أوضحت البيانات أن سفينة نقل البضائع السائبة "كايا" (KAIA) التي تحمل رقم تسجيل (9238325)، غادرت ميناء صحار العماني، ومن المقرر أن تتجه إلى ميناء أم قصر في العراق، وبمراجعة سجل ملكية السفينة، تبين أن شركة مقرها جزر مارشال هي من تديرها.

وبحسب البيانات الملاحية، عبرت أمس 17 أبريل/نيسان الجاري 10 سفن في المجمل، وتشمل: 4 سفن نقل بضائع سائبة، و3 ناقلات نفط وغاز، و3 سفن شحن بضائع.

عبور أول سفينة سياحية

وفي سياق متصل، وبحسب بيانات موقع "مارين ترافيك"، أصبحت السفينة السياحية "سيليستيال ديسكفري" أول سفينة ركاب تعبر مضيق هرمز منذ بداية الصراع، وغادرت السفينة التي ترفع علم مالطا سواحل دبي في 17 أبريل/نيسان بعد بقائها راسية لمدة 47 يوما، حيث وصلت إلى هناك في أوائل مارس/آذار الماضي.

وأضاف الموقع أن السفينة عبرت مضيق هرمز أمس، وتتجه نحو العاصمة العمانية مسقط، مع توقع وصولها اليوم، في حين تشير التقارير إلى أن السفينة تبحر بغير ركاب.

ارتباط بالهدنة في لبنان

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الجمعة، أن طهران ستفتح مضيق هرمز بالكامل أمام جميع السفن التجارية، خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

وأضاف عراقجي في منشور عبر منصة إكس، أن عبور السفن في المضيق "سيكون عبر المسار المنسق والمعلن مسبقا من قبل هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الخميس، لمدة 10 أيام، ودخل حيّز التنفيذ منتصف الليلة الماضية.