قوات إسرائيلية متوغلة تنقل معدات إلى القنيطرة جنوبي سوريا

قالت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية إن الجيش الإسرائيلي أدخل الجمعة تجهيزات ميدانية إلى محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، في انتهاك جديد رغم تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن حرص دمشق على إبرام اتفاق أمني مع تل أبيب يضمن استقرار المنطقة.

وأفادت "الإخبارية" السورية بأن قوات إسرائيلية متوغلة في الأراضي السورية استقدمت جرافة و3 شاحنات محملة بغرف مصنعة إلى منطقة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي.

ويأتي هذا التطور -الذي لم تتضح دوافعه بعدُ- غداة تأكيد الرئيس الشرع -في مقابلة مع وكالة الأناضول- أن دمشق جادة في التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يحافظ على استقرار المنطقة. وقال الشرع: "لا أعتقد أن المفاوضات مع إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة بسبب إصرار إسرائيل على الوجود على الأراضي السورية".

كما كشف الشرع أن المفاوضات الحالية بين سوريا وإسرائيل تركز على البحث عن اتفاق أمني يضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجولان المحتل إلى خطوط عام 1974.

وشدد الرئيس السوري -خلال جلسة نقاشية بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا– على بطلان اعتراف أي دولة بأحقية إسرائيل في الجولان المحتل، مؤكدا أنه حق أصيل للشعب السوري.

وتكررت الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي سوريا بشكل شبه يومي خلال الأشهر الأخيرة، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصْب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.