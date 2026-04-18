نائب وزير الخارجية الإيراني: لسنا مستعدين لجولة محادثات جديدة مع واشنطن

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن طهران ليست مستعدة لجولة محادثات جديدة مع واشنطن لأنها لم تتخل عن موقفها المتشدد، حسب قوله.

وأضاف خطيب زاده -حسب تصريحات خص بها أسوشيتد برس في مدينة أنطاليا بتركيا- أن إيران لن تسلم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال إن الولايات المتحدة ستتسلم من إيران كل "الغبار النووي"، في إشارة إلى 440 كيلوغراما (970 رطلا) من اليورانيوم المخصب موجودة تحت مواقع نووية أعلنت واشنطن أنها تضررت بشدة جراء الضربات الأمريكية.

وكان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي قد قال إن مضيق هرمز أعيد إغلاقه، موضحا أنه أصبح خاضعا لإدارة ورقابة مشددة من القوات المسلحة الإيرانية.

اتهام بنكث العهود

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن إيران كانت قد وافقت، استنادا إلى تفاهمات سابقة في إطار المفاوضات، وبحسن نية، على السماح بمرور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل منظم، لكن الولايات المتحدة واصلت "نكث العهود"، واستمرت في "القرصنة والسطو البحري" تحت غطاء الحصار، بحسب تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أكد، فجر اليوم السبت، تلقيه أخبارا جيدة بشأن إيران، مهددا في الوقت ذاته بعودة الحرب، وذلك بعد أن كشف مسؤولون أمريكيون أن الاثنين المقبل قد يكون الموعد الأقرب لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

كما أفاد الرئيس الأمريكي بأنه من الأرجح ألا ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠يُمدد ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠وقف إطلاق ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠النار إذا ‌‌‌‌‌‌‌‌لم يُتوصل إلى ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠اتفاق بحلول ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠يوم ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠الأربعاء المقبل الذي هو اليوم الأخير من الهدنة، مشيرا إلى أن ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠الحصار ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠الأمريكي ‌‌‌‌‌‌‌‌على ‌‌‌‌‌‌‌‌الموانئ ‌‌‌‌‌‌‌‌الإيرانية سيستمر.

وتابع ترمب "لذا، لدينا حصار، وللأسف علينا أن نبدأ في إلقاء القنابل مجددا"، متوعدا بعودة الحرب إذا لم يُتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت.