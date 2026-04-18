مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، عن إعادة إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى وعودة الوضع إلى حالته السابقة، مؤكدا أن هذا الممر المائي الإستراتيجي سيبقى تحت الإدارة المباشرة للقوات المسلحة الإيرانية وخاضعا لرقابة مشددة.

وقال المتحدث في بيان إن إيران "وافقت بحسن نية على السماح لعدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية بالمرور عبر مضيق هرمز"، لكن "مع الأسف، يواصل الأمريكيون… ممارسة القرصنة والنهب تحت ما يسمى بالحصار".

وشددت التصريحات على أن الولايات المتحدة "انتهكت العهود مرة أخرى"، وهو ما دفع الجانب الإيراني لإعادة فرض السيطرة الكاملة والرقابة اللصيقة على الحركة الملاحية.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الوضع سيبقى قائما ومستمرا إلى حين التزام واشنطن بضمان حرية حركة السفن القادمة من إيران أو المتجهة إليها دون أي عرقلة.

بشرى ووعيد

وخلص المتحدث إلى أن استقرار الوضع في مضيق هرمز وتخفيف القيود الميدانية عليه مرهون بإنهاء واشنطن لأعمال القرصنة البحرية، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تتخلى عن إدارتها المشددة للمضيق طالما استمرت العرقلة الأمريكية للملاحة الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد، فجر اليوم السبت، تلقيه أخبارا جيدة بشأن إيران، مهددا في الوقت ذاته بعودة الحرب، بعد أن كشف مسؤولون أمريكيون أن الاثنين المقبل قد يكون الموعد الأقرب لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وقال ترمب: "تلقينا بعض الأخبار الجيدة منذ 20 دقيقة، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام مع إيران"، دون أن يكشف فحوى تلك الأخبار، لكنه شدد على أن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا".

كذلك أفاد الرئيس الأمريكي بأنه من الأرجح ألا ⁠⁠⁠⁠يُمدد ⁠⁠⁠⁠وقف إطلاق ⁠⁠⁠⁠النار إذا ‌‌‌‌لم يُتوصل إلى ⁠⁠⁠⁠اتفاق بحلول ⁠⁠⁠⁠يوم ⁠⁠⁠⁠الأربعاء المقبل الذي هو اليوم الأخير للهدنة، مشيرا إلى أن ⁠⁠⁠⁠الحصار ⁠⁠⁠⁠الأمريكي ‌‌‌‌على ‌‌‌‌الموانئ ‌‌‌‌الإيرانية سيستمر.

وتابع ترمب قائلا: "لذا، لدينا حصار، وللأسف علينا أن نبدأ في إلقاء القنابل مجددا"، متوعدا بعودة الحرب إذا لم يُتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت.

ويوم 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات الأحد في إسلام آباد دون اتفاق نهائي.