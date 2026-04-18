عاجل| مقر خاتم الأنبياء: عودة الوضع بمضيق هرمز إلى حالته السابقة

ترامب ومادورو
Published On 18/4/2026
آخر تحديث: 11:19 (توقيت مكة)

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء:

  • عودة الوضع في مضيق هرمز إلى حالته السابقة.
  • مضيق هرمز سيبقى ضمن إدارة قواتنا المسلحة وتحت رقابة مشددة.
  • هرمز سيبقى على حالته السابقة ما دامت واشنطن لا تلتزم بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.
  • بناء على المفاوضات وافقنا على عبور عدد من السفن من مضيق هرمز بحسن نية.
  • الولايات المتحدة انتهكت العهود مرة أخرى وواصلت قرصنتها البحرية.
المصدر: الجزيرة
