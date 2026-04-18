ترمب: نتحدث مع الإيرانيين وهناك محادثات جيدة جدا جارية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المحادثات جارية مع إيران "بطريقة جيدة"، وأكد أن واشنطن ستحصل على معلومات جديدة من إيران بحلول نهاية اليوم.

وتحدث ترمب في البيت الأبيض اليوم السبت بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز وسط أنباء متباينة بشأن جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وقال ترمب "المحادثات جارية مع إيران بطريقة جيدة.. سنحصل على بعض المعلومات بشأن إيران بحلول نهاية اليوم".

ورفض الرئيس الأمريكي الخضوع لما وصفه بأنه "ابتزاز" من إيران عبر ملف مضيق هرمز، وقال ""لم يتصد أي طرف لإيران منذ 47 عاما كما تصديت أنا لهم"

من جانبه، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه يدرس مقترحات أمريكية نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مؤكدا أنه "لم يتم الرد عليها بعد.

وأضاف أن "العدو طرح مطالب جديدة ومفرطة في مفاوضات باكستان"، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني واجه هذه المطالب بموقف حازم.

كما شدد المجلس القومي الإيراني على أن أي سفينة تنوي عبور مضيق هرمز ستكون ملزمة بدفع تكاليف توفير الأمن والمرور عبر المسارات التي تحددها إيران.

وفي سياق آخر، أكد مجلس الأمن القومي الإيراني أنه بـ"إصرار إيران رضخ الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان".