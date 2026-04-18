تحقيق اسرائيلي في شبكة تضم جنودا بشبهة التجسس لصالح إيران

قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية يجريان تحقيقا في شبكة يشتبه في أنها تضم جنودا يعملون لصالح جهات إيرانية.

ويشتبه الشاباك في أن جنودا قاموا بتسريب معلومات حول مواقع أنظمة وقواعد وأسلحة حساسة وجمع معلومات عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن الشاباك احتجز جنديين في الخدمة النظامية بالقوات الجوية لنحو شهر للاشتباه في تواصلهما مع جهات معادية وتسريب معلومات أمنية حساسة خلال فترة الحرب.

ووفق وسائل إعلام اسرائيلية، لا تعد هذه الحالة معزولة، حيث ألقي القبض في بداية التحقيق، على جنود آخرين، بعضهم من وحدات حساسة، بما في ذلك وحدة الدفاع الجوي.

ونقل موقع اسرائيلي عن بيان مشترك صدر عن الشاباك والشرطة في وقت سابق هذا الأسبوع، اعتقال مواطنة إسرائيلية للاشتباه في ارتكابها جرائم أمنية تتعلق بالاتصال بعملاء من دولة معادية وتنفيذ مهام بتوجيهاتهم مقابل المال.

ويقول المدعون إنها استغلت صلاحياتها في الوصول إلى قواعد بيانات وزارة النقل من خلال عملها في شركة تقدم خدمات للوزارة.