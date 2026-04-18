إسرائيل تعلن عن "خط أصفر" في جنوب لبنان مثل غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه أقام خطا أصفر فاصلا في جنوب لبنان على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، لافتا إلى أنه استهدف مسلحين مشتبها فيهم حاولوا الاقتراب من قواته على طول هذا الخط.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، رصدت القوات الإسرائيلية العاملة جنوب الخط الأصفر في جنوب لبنان من وصفتهم بأنهم "إرهابيون"، وزعمت أنهم "انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار واقتربوا من شمال الخط الأصفر في صورة شكلت تهديدا مباشرا"، في إشارة أولى إلى هذا الخط منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه مخوَّل بالتحرك ضد التهديدات، رغم وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب ستمنع عودة السكان إلى 55 بلدة وقرية تقع ضمن هذا النطاق.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن تنفيذ 2184 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، من جنوب لبنان حتى تل أبيب بعمق 160 كيلومترا، خلال 45 يوما خلت من الحرب.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، خلّف نحو 2300 قتيل وأكثر من 7500 جريح وما يزيد على مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إسرائيل ولبنان اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام.