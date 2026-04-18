مسؤول أمريكي لأكسيوس: الحرب قد تستأنف في الأيام المقبلة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى تحذيره من أن الحرب قد تستأنف في الأيام المقبلة إذا لم يحدث اختراق قريب في المفاوضات مع إيران، مؤكداً أن الأوضاعوصلت إلى نقطة حرجة مع اقتراب نهاية صلاحية وقف إطلاق النار خلال ثلاثة أيام، في ظل غياب موعد محدد لاجتماع جديد بين الطرفين.

وجاء هذا التحذير تزامناً مع اجتماع طارئ عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض صباح اليوم السبت، خُصص لمناقشة تجدد الأزمة في مضيق هرمز ومسار المفاوضات المتعثرة مع طهران، وذلك عقب إعلان إيران إعادة إغلاق المضيق وتنفيذ هجمات على سفن في الممر المائي، بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات لترمب توقع فيها قرب التوصل لاتفاق.

وشارك في الاجتماع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتهم جي دي فانس نائب الرئيس ، ووزراء الخارجية ماركو روبيو، والدفاع بيت هيغسيث، والخزانة سكوت بيسنت.

كما حضر الاجتماع مديرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين.

وكشف مسؤولون أمريكيون عن جهود وساطة قادها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران هذا الأسبوع، مشيرين إلى أن ترمب أجرى اتصالاً هاتفياً واحداً على الأقل مع منير.

وفي حين أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مراجعته لمقترحات أمركية جديدة تسلمها عبر الوسيط الباكستاني، نقل موقع اكسيوس عن مصدر مطلع أن الأزمة الجديدة بشأن مضيق هرمز اندلعت رغم تحقيق تقدم سابق في ملفات تتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وقال ترمب في حديثه للصحفيين بالمكتب البيضاوي، السبت، إن إيران "تصرفت بمكر قليلاً" بمحاولتها إغلاق المضيق، مشدداً على أن الولايات المتحدة "لا يمكن ابتزازها"، كما أضاف أنه سيعرف بنهاية اليوم ما إذا كانت الأطراف ستمضي قدماً في إبرام الصفقة.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية أعلنت، اليوم السبت، إغلاق مضيق هرمز مجددا ردا على ما وصفته باستمرار الحصار البحري الأمريكي على البلاد، إذ اتهمت طهران واشنطن بعدم الالتزام بتعهداتها.

وفي بيان لها، أكدت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزية أن إيران ستواصل سيطرتها المحكمة على المضيق إلى أن تسمح الولايات بحرية حركة السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية.

في تصريح له، الجمعة، قال الرئيس الأمريكي ترمب على متن طائرة في أثناء عودته إلى واشنطن عقب زيارة لولاية أريزونا، إنه ربما لا يمدد وقف إطلاق النار مع إيران إذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق، وأضاف "ربما لا أمدده، لكن حصارنا (في هرمز) مستمر، أي أنكم تحت الحصار، ومع الأسف سنضطر إلى القصف مجددا".