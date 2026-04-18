روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على مرافق حيوية

أعلنت أوكرانيا تضرر البنية التحتية لميناء أوديسا الجنوبية جراء هجمات شنتها روسيا، التي أعلنت من جانبها اندلاع حريق في مستودع للنفط بشبه جزيرة القرم بعد هجوم بمسيرة أوكرانية.

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن الهجمات الروسية التي وقعت خلال الليلة الماضية ألحقت أضرارا بالبنية التحتية لميناء في منطقة أوديسا الجنوبية بأوكرانيا، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 380 ألف مستهلك ‌في شمال البلاد.

وقال حاكم منطقة أوديسا على تطبيق تليغرام إن طائرات مسيرة ألحقت أضرارا بمستودعات زراعية ومخازن ومبانٍ إدارية، لكنه أضاف أنه لم تقع إصابات.

وذكرت الشركة المحلية المسؤولة عن توزيع الكهرباء في منطقة تشيرنيهيف على تطبيق تليغرام أن القوات الروسية استهدفت أيضا منشأة للطاقة في المنطقة الواقعة ‌بشمال أوكرانيا.

حريق في القرم

على الجانب الآخر، قالت السلطات الروسية إن حريقا اندلع في مستودع للنفط بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وقال حاكم المدينة، الذي عيّنته موسكو عبر تطبيق تليغرام في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، إن الحريق اندلع في خزان يحتوي على بقايا وقود بعد إسقاط طائرات مسيرة.

وأوضح أن الحريق لم يكن له أي تأثير على إمدادات الوقود في سيفاستوبول، مضيفا أنه لم تقع أي إصابات.

كما قال إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أخريين في سماء المدينة، بينما لم يتسنَّ التأكد من ذلك من خلال مصدر مستقل.

دفاعات البلطيق

على صعيد متصل، تعتزم روسيا تعزيز الدفاعات الجوية في مواقع حسّاسة بمنطقة لينينغراد على ساحل بحر البلطيق، عقب ضربات أوكرانية على منشآت محلية للطاقة والموانئ.

وقال الحاكم الإقليمي في منشور على تليغرام في ختام اجتماع ضم الهيئات المعنية بالبنى التحتية الرئيسية أمس "تقرر تعزيز حماية المجال الجوي للمنطقة من هجمات المسيّرات".

وأشار إلى نشر فرق متنقلة إضافية في محيط مؤسسات ومنشآت، تضم عناصر احتياط متطوعين تعرض عليهم عقود عمل مدّتها ثلاث سنوات.

وتعرّض مرفآن كبيران لتصدير السماد والنفط والفحم خصوصا في منطقة لينينغراد هما أوست-لوغا وبريمورسك لضربات متعدّدة من مسيّرات أوكرانية في الآونة الأخيرة.

وبالمقارنة مع الفترة عينها من 2025، انخفضت شحنات النفط إلى النصف في الأسبوع الذي أعقب هجوما بمسيّرات نُفذ في 23 آذار/مارس، بحسب تحليل "مركز الأبحاث حول الطاقة والهواء النقي"، وهو مجموعة بحثية مستقلّة مقرّها هلسنكي.

إحصاءات أوكرانية

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، إلى نحو مليون و317 ألفا و150 فردا، من بينهم 1080 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الـ24 ساعة الماضية، علما أنه لا يمكن التحقق من مثل هذه الأرقام والإحصاءات من مصدر مستقل.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11876 دبابة، و24410 مركبات قتالية مدرعة، و40242 نظام مدفعية، و1743 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1349 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و245112 طائرة مسيرة، و4549 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و90194 من المركبات وخزانات الوقود، و4129 من وحدات المعدات الخاصة.