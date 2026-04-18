أسوشيتد برس: وفد أمريكي زار هافانا ولقاء يجمع مسؤولا كبيرا بحفيد كاسترو

كشفت وكالة أسوشيتد برس عن قيام وفد أمريكي، في الآونة الأخيرة، بزيارة إلى العاصمة الكوبية هافانا ولقاء مسؤولين حكوميين، في تحرك دبلوماسي جديد يأتي رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتدخل، وتأكيد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، هذا الأسبوع، استعداد بلاده للقتال في حال حدوث ذلك.

ونقلت الوكالة السبت عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية -تحدث الجمعة شريطة عدم الكشف عن هويته- أن مسؤولا كبيرا في الوزارة التقى الأسبوع الماضي مع راؤول غييرمو رودريغيز كاسترو، حفيد الزعيم الكوبي المتقاعد راؤول كاسترو.

ولم يكشف المصدر عن هوية المسؤول الأمريكي الذي التقى بحفيد كاسترو، حيث يُعتقد أن جده لا يزال يلعب دورا مؤثرا في الحكومة الكوبية رغم عدم توليه أي منصب رسمي.

روبيو خارج الوفد

في السياق ذاته، أكد مسؤول أمريكي آخر أن وزير الخارجية ماركو روبيو لم يكن ضمن الوفد الذي زار هافانا.

وكان مسؤولون أمريكيون قد كشفوا في وقت سابق أن روبيو -المعروف بأنه من صقور السياسة المناهضين لكوبا منذ فترة طويلة، وهو ابن لمهاجرين كوبيين- قد التقى بكاسترو الحفيد في جزيرة سانت كيتس ونيفيس الكاريبية في فبراير/شباط الماضي.

وحول فحوى هذه الجهود الدبلوماسية التي وصفت بـ"غير العادية"، والتي كان موقع "أكسيوس" قد أوردها في وقت سابق، أوضح مسؤول وزارة الخارجية أن الوفد الأمريكي حث كوبا على إجراء تغييرات كبيرة في نظامها الاقتصادي وطريقة حكمها.

وشدد الوفد خلال محادثاته على أن الولايات المتحدة لن تسمح للدولة الجزيرة بأن تصبح "تهديدا للأمن القومي في المنطقة".