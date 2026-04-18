ترمب: سيكون لقائي مع الرئيس الصيني مميزا وتاريخيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، إن نظيره الصيني شي جين بينغ "سعيد للغاية" بوضع مضيق هرمز، ‌وإنه يتطلع إلى لقائهما المرتقب في الصين.

وصرح ترمب عبر منصة تروث سوشيال "الرئيس شي سعيد للغاية بفتح مضيق هرمز وبسرعة فتحه. سيكون لقاؤنا في الصين مميزا، وربما تاريخيا. أتطلع إلى ‌لقاء الرئيس شي، وسنحقق ‌الكثير ‌معا".

وكانت إيران أعلنت فتح مضيق هرمز بعد دخول وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان حيز التنفيذ الخميس.

وشكّلت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي نقطة توتر جديدة بين واشنطن وبكين، التي تعد المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، وذلك بعد حرب الرسوم الجمركية.

وسيلتقي الرئيس الأمريكي نظيره الصيني في 14 و15 مايو/أيار خلال أول زيارة له إلى الصين منذ 8 سنوات، بعد تأجيل الزيارة بسبب الحرب على إيران.

وكان ترمب صرح في مارس/آذار الماضي بأنه سيستضيف شي في زيارة مماثلة إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا العام، دون تعليق من الجانب الصيني.

وكانت آخر زيارة لترمب إلى الصين، في عام 2017، هي الأحدث لرئيس أمريكي. وستكون زيارة ترمب المقبلة أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ اجتماعهما في أكتوبر/تشرين الثاني في كوريا الجنوبية، حيث اتفقا على هدنة تجارية.