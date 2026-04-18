أنطاليا تحتضن الاجتماع الثالث لوزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان

اجتمع -أمس الجمعة- وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ومصر بدر عبد العاطي، وتركيا هاكان فيدان، وباكستان محمد إسحاق دار، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الخامس الذي احتضنته مدينة أنطاليا جنوبي تركيا.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن الوزير فيدان استضاف الاجتماع الثالث لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية.

وذكرت المصادر -الخميس الماضي- أنه من المقرر أن يتناول الاجتماع الرباعي سبل إيجاد حلول للمشكلات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في إطار مبدأ "الملكية الإقليمية"، وبما يسهم في خفض حدة التصعيد، ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.

وعقد وزراء ⁠⁠الدول الأربع ⁠⁠اجتماعين -في مارس/آذار الماضي- في إطار الجهود الرامية ‌‌إلى التوسط لإنهاء حرب إيران.

ومساء أمس الجمعة، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جهود خفض التصعيد في المنطقة خلال لقاء مشترك جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وثمّن الشيخ تميم وأردوغان دور إسلام آباد التي تقود مساعي الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وأعربا عن دعمهما لجهود رئيس وزراء باكستان.

ووفق الديوان الأميري القطري، فقد تبادل القادة الثلاثة وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقوا على أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف التحديات، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وجرى خلال الاجتماع -وفقا لبيان الديوان الأميري القطري- "استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار".

إعلان

ومثّل منتدى أنطاليا فرصة لعقد سلسلة لقاءات بين قادة الدول المشاركين، من بينها لقاء جمع الرئيسين السوري أحمد الشرع والتركي رجب طيب أردوغان.