انتهاء صيانة الكعبة المشرفة ورفع كسوتها استعدادا لموسم الحج

أنهت السلطات السعودية، اليوم السبت، رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار، ضمن الاستعدادات لموسم الحج الذي يبدأ أواخر مايو/أيار المقبل.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان، بأن العملية شملت فك الأجزاء السفلية من الكسوة وفصل الأركان، ثم رفعها وتثبيتها على ارتفاع 3 أمتار، إلى جانب تثبيت القماش الأبيض وإعادة القناديل إلى مواقعها.

وأوضحت أن العملية استغرقت نحو ساعتين، ونفذها 34 صانعا وفق إجراءات دقيقة. كما شملت الصيانة الدورية حِجر إسماعيل عليه السلام.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الأعمال السنوية للحفاظ على سلامة الكسوة وحمايتها من اللمس، خاصة مع كثافة الطواف خلال موسم الحج.

ويُغطى الجزء المرفوع بـ"قطعة قماش قطنية بيضاء بعرض مترين من جميع الجهات"، في خطوة سنوية ضمن الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم المناسك.

كما نشرت الهيئة صورا على صفحاتها بمواقع التواصل تظهر اختتام أعمال الصيانة في الكعبة المشرّفة ورفع كسوتها.

ويبدأ موسم الحج لعام 2026 (1447 هـ) فلكيا أواخر مايو/أيار المقبل.

وفي 2025، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية أن عدد الحجاج بلغ مليونا و673 ألفا و230 من داخل المملكة وخارجها، وفق ما ذكره حينها وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة.

ويستمر موسم الحج 6 أيام، تبدأ بيوم التروية في منى، ثم يأتي الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، يليهما رمي جمرة العقبة يوم العيد في منى ونحر الهدي وطواف الإفاضة بمكة، ثم رمي الجمرات مجددا في منى أيام التشريق، والختام بطواف الوداع في مكة.