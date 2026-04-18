الحرس الثوري يحذر: الاقتراب من مضيق هرمز سيُعد تعاونا مع العدو

حذر الحرس الثوري الإيراني السفن بعدم التحرك من مواقعها، مؤكدا أنه سيتم استهداف السفن المخالفة، في حين قال مسؤول إيراني كبير إن طهران ستعطي الأولوية للسفن التي تدفع رسوما لعبور مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري في بيان: "نحذر جميع السفن بعدم التحرك من مواقعها في الخليج الفارسي وبحر عُمان، نحذر بأن الاقتراب من مضيق هرمز سيُعد تعاونا مع العدو، وسيتم استهداف السفن المخالفة".

وأضاف: "على جميع السفن متابعة الأخبار فقط من المرجع الرسمي لقواتنا البحرية، وتصريحات ترمب بشأن مضيق هرمز لا قيمة لها".

وأشار إلى أنه تم السماح الجمعة بمرور سفن غير عسكرية من مضيق هرمز، "لكن العدو خرق شروط وقف إطلاق النار".

تحذيرات لواشنطن

من جهته، هدد قيادي في بحرية الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي سفينة لا تملك تصريحا بالعبور من مضيق هرمز وتتجاهل التحذيرات.

وحذر القيادي واشنطن من أن أي تحرك ضد السفن الإيرانية "سيواجه برد حازم".

وقال: "إذا كان ترمب صادقا بتدمير قواتنا البحرية لماذا لا يرسل سفنه لفتح مضيق هرمز".

وفي السياق، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تعاملت بحزم مع محاولة أمريكا إزالة الألغام في مضيق هرمز.

وأضاف: "قلت لوفد أمريكا في إسلام آباد إذا تقدمت كاسحة الألغام، فسنستهدفها، وطلبوا مهلة للأمر بعودتها، وفعلوا ذلك".

وقال: "نعلن لشعبنا أن مضيق هرمز تحت سيطرتنا".

من جهته، قال التلفزيون الإيراني إن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية المطلقة ويُمنع المرور فيه دون إذن.

الأولوية لمن دفع الرسوم

وفي السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول إيراني قوله إنه سيتم إعطاء الأولوية للسفن التي تستجيب بشكل أسرع لإجراءات العبور الجديدة في مضيق هرمز وتدفع تكاليف خدمات الأمن والسلامة والبيئة، بينما سيجري تأجيل النظر في عبور السفن التي لا تدفع الرسوم.

إعلان

ويأتي التصريح في وقت شددت فيه إيران سيطرتها مجددا اليوم السبت على الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة، في تحول للدلائل التي ظهرت في وقت سابق اليوم بأن حركة المرور قد تُستأنف.

وأوضحت طهران أنها اتخذت هذه الخطوة ردا على استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، الذي وصفته بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن البحرية الإيرانية مستعدة لتوجيه "هزائم ‌‌مريرة جديدة" لأعدائها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر بالأمن البحري والشحن أن بعض السفن التجارية تلقت رسائل لاسلكية من البحرية الإيرانية تفيد بعدم السماح لأي سفن بالمرور عبر الممر المائي.

كما ذكرت المصادر أيضا أن سفينتين على الأقل، كانتا ترفعان علم الهند، أبلغتا عن تعرضهما لإطلاق نار وإصابتهما لدى محاولتهما عبور مضيق هرمز اليوم السبت.

وقالت الهند في وقت لاحق إنها استدعت السفير الإيراني في نيودلهي، وإنها أبدت قلقها العميق إزاء حادث إطلاق نار في المضيق.

واشنطن تحذر من الابتزاز

وفي وقت سابق، أظهرت أجهزة تتبع الملاحة البحرية قافلة من 8 ناقلات تعبر الممر في أول حركة كبيرة للسفن منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل 7 أسابيع.

وألقت رسائل طهران المتشددة بمزيد من الغموض بشأن الصراع في إيران، الأمر الذي يزيد من خطر استمرار تعطل شحنات النفط والغاز عبر المضيق في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن تمديد وقف إطلاق النار الهش.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة للغاية" مع إيران، لكن طهران تريد إغلاق المضيق مرة أخرى. وشدد قائلا إنه لا يمكن لإيران ابتزاز الولايات المتحدة.

وقبل ساعات، أشار ترمب إلى "بعض الأخبار الجيدة" بشأن إيران، رافضا الخوض في التفاصيل، لكنه قال أيضا إن القتال قد يُستأنف ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بحلول يوم الأربعاء، عندما تنتهي فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين.