لا جوع على متن بوارجنا.. نفي أمريكي لنقص الغذاء بالسفن المحاصِرة لإيران

نفت البحرية الأمريكية التقارير التي تتحدث عن نقص الغذاء على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والسفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس طرابلس"، واللتين تشاركان في فرض الحصار البحري على إيران.

ووصف مكتب رئيس العمليات في البحرية الأمريكية -في بيان على حسابه بمنصة "إكس"- الأنباء التي تزعم نقص الغذاء وسوء جودته على متن سفن الولايات المتحدة المنتشرة في الخدمة بأنها غير صحيحة.

وأشار إلى أن الحاملة والسفينة تتوفر على متنها كميات كافية من الطعام لتقديم خيارات صحية لطواقمهما، مؤكدا أن صحة وسلامة البحارة ومشاة البحرية هي أولوية قصوى، وكل فرد مستمر في تلقي وجبات كاملة ومتوازنة غذائيا.

وفيما يتعلق بالبريد والطرود الشخصية، لفت مكتب رئيس العمليات إلى أنه تم رفع التعليق المؤقت لإرسال البريد إلى منطقة العمليات بسبب العمليات القتالية، موضحة أن الشبكة اللوجستية للبحرية تتمتع بقدرة عالية على التكيف.

وأضاف "نحن ملتزمون بدعم مقاتلينا أثناء تنفيذهم عملية الغضب الملحمي"، لكنه أقر بأن التعديلات الروتينية على قائمة الطعام تهدف لتحسين القدرة على التحمل، وضمان بقاء السفن في قلب المواجهة.

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والسفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس طرابلس" تشاركان في تنفيذ مهمة فرض حصار على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها.

وكانت صحيفة "يو إس إيه توداي" نشرت سلسلة من الصور التي أرسلها أفراد من الجيش الأمريكي المنتشرين على متن "يو إس إس طرابلس" و"يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى عائلاتهم، وتُظهر هذه الصور أطباق طعام قليلة.