إيران تعلن إعادة فتح جزئي لمطاراتها ومجالها الجوي

ارشيف FILE - In this June 2003 file photo a Boeing 747 of Iran's national airline is parked at Mehrabad International airport in Tehran, Iran. U.S. plane maker Boeing Co. still faces hurdles. "There are many steps that need to be taken should we decide to sell airplanes to Iran's airlines. For now, we continue to assess the situation," said Boeing spokesman Marc Sklar. In 2014, Boeing received a U.S. Treasury license to export to Iran spare parts needed to keep Iran's older Boeing planes safe. (AP Photo/Hasan Sarbakhshian, file)
هيئة الطيران المدني الإيراني قالت إن حركة الطيران في المطارات ستستأنف بشكل تدريجي بناء على الجاهزية التقنية (أسوشيتد برس)
Published On 18/4/2026

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني، اليوم السبت، إعادة فتح جزء من المجال الجوي الإيراني وعدد من المطارات اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم.

وأضافت أن المسارات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي الإيراني مفتوحة لعبور الرحلات الدولية.

كما أوضحت الهيئة أن حركة الطيران ستُستأنف في المطارات بشكل تدريجي بناء على الجاهزية التقنية.

وبعد مرور أكثر من ثلاث ساعات على الإعلان، أظهرت مواقع تتبّع الرحلات الجوية خلوّ الأجواء الإيرانية من أي رحلات دولية عابرة، بينما لجأت أخرى إلى مسارات التفافية طويلة لتفادي مجالها الجوي.

فتح مضيق هرمز

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أمس الجمعة فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية حتى نهاية مدة وقف إطلاق النار في لبنان.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس لمدة 10 أيام.

وتعتزم واشنطن وطهران استئناف المفاوضات بينهما لوقف الحرب بعد تعثر الجولة الأولى في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في 12 أبريل/نيسان الجاري.

وجاءت تلك المفاوضات بعد نحو 40 يوما من المواجهات التي شهدتها المنطقة، وسط هدنة مؤقتة تمتد لأسبوعين، بدأت في 8 أبريل/نيسان الجاري، بهدف التفاوض على وقف دائم للحرب.

المصدر: الجزيرة + وكالات
