أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني، اليوم السبت، إعادة فتح جزء من المجال الجوي الإيراني وعدد من المطارات اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم.

وأضافت أن المسارات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي الإيراني مفتوحة لعبور الرحلات الدولية.

كما أوضحت الهيئة أن حركة الطيران ستُستأنف في المطارات بشكل تدريجي بناء على الجاهزية التقنية.

وبعد مرور أكثر من ثلاث ساعات على الإعلان، أظهرت مواقع تتبّع الرحلات الجوية خلوّ الأجواء الإيرانية من أي رحلات دولية عابرة، بينما لجأت أخرى إلى مسارات التفافية طويلة لتفادي مجالها الجوي.

فتح مضيق هرمز

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أمس الجمعة فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية حتى نهاية مدة وقف إطلاق النار في لبنان.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس لمدة 10 أيام.

وتعتزم واشنطن وطهران استئناف المفاوضات بينهما لوقف الحرب بعد تعثر الجولة الأولى في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في 12 أبريل/نيسان الجاري.

وجاءت تلك المفاوضات بعد نحو 40 يوما من المواجهات التي شهدتها المنطقة، وسط هدنة مؤقتة تمتد لأسبوعين، بدأت في 8 أبريل/نيسان الجاري، بهدف التفاوض على وقف دائم للحرب.