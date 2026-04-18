أمير قطر يلتقي أردوغان ورئيس وزراء باكستان في أنطاليا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -مساء أمس الجمعة- جهود خفض التصعيد في المنطقة، خلال لقاء مشترك جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي -في نسخته الخامسة- المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وثمّن الشيخ تميم وأردوغان دور إسلام آباد التي تقود مساعي الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وأعربا عن دعمهما لجهود رئيس وزراء باكستان.

ووفق الديوان الأميري القطري، فقد تبادل القادة الثلاثة وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقوا على أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف التحديات، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وجرى خلال الاجتماع -وفقا لبيان الديوان الأميري القطري- "استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار".

وكان أمير قطر التقى رئيس الوزراء الباكستاني -الخميس الماضي- خلال اجتماع عُقد في الديوان الأميري بالدوحة.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع "ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولاسيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية".

ويأتي الاجتماع الثلاثي بأنطاليا في ظل الحديث عن استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران الاثنين المقبل في باكستان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.