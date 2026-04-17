24 ساعة قبل الهدنة.. إسرائيل تقصف 101 منطقة وحزب الله يرد بـ56 هجوما

بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -مساء أمس الخميس- وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، كثف الجانبان على مدار اليوم الهجمات حيث قصفت تل أبيب منذ ساعات الفجر 101 منطقة في لبنان، مما أدى إلى مقتل 35 شخصا وإصابة 106 آخرين.

فيما أعلن حزب الله الخميس تنفيذ 56 هجوما على مستوطنات ومواقع وآليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية، مما أدى إلى دويّ صفارات الإنذار 23 مرة في مناطق واسعة من الشمال.

وقُبيل دقائق من بدء سريان الاتفاق، دوّت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومناطق محيطة بها شمالي إسرائيل، إثر إطلاق صواريخ من لبنان، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

ضربات إسرائيلية

فمن جانبه، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع ضرباته العنيفة على لبنان بوتيرة عالية، كما كان الحال خلال الأيام الثمانية الماضية منذ رفض تل أبيب شمول لبنان بالهدنة مع طهران، التي تم إعلانها في 8 أبريل/نيسان الماضي.

ومع إعلان ترمب وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على هذا البلد العربي، مُوقعة عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض عدة مناطق جنوبية اليوم، لقصف جوي منها بلدات: تبنين، الهبارية، الصرفند، القطراني، رومين، تول، عين بعال، حناوية، السلطانية، الطيري، قلاوية، كفردونين، حومين الفوقا، كفرشوبا، عيتا الجبل، صفد البطيخ، عدلون، خربة الدوير، السماعية، النبطية الفوقة.

إضافة إلى بلدات: فرون، حاريص، تولين، صديقين، كفرحتى، كفررمان، أرنون، عبا، يحمر الشقيف، زوطر الشرقية، عربصاليم، عين بوسوار، كفرحونة، كفرا، الغازية، أركي، الريحان، الوردية، سجد، دبعال، بنعفول، فانا، بافلية، جويا، الحلسوية، الزهراني، طورا، ومدينة صور.

بينما تعرضت عدة مناطق جنوبية لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي معا، منها مدينة الخيام وبلدات: دبين، المنصوري، القليلة، الحنية، البازورية.

إعلان

واستهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية بلدات: طيردبا، بيت ياحون، دير قانون رأس العين، شارنيه، رشكنانيه، القصير، ومنطقة وادي الخنازير، والمنطقة بين بلدة عين بعال وحي النباعة.

كذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي حزاما ناريا على مدينة النبطية، واستهدف عدة أحياء ومناطق، منها أحياء الراهبات والتعمير والمسلخ، ومحيط المدينة الصناعية، ومحيط سوبر ماركت التوفير على جادة نبيه بري.

وفي مدينة بنت جبيل، تجددت الاشتباكات العنيفة ليلا وصباحا بين عناصر من حزب الله وقوات الجيش الإسرائيلي التي تحاول التقدم والتوغل فيها، وبخاصة عند محور الملعب، وشارك فيها الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي. أيضا، قامت القوات الإسرائيلية بنسف منازل عند مدخل السوق الكبير.

ومنذ أيام، يحاصر جيش الاحتلال بنت جبيل التي هي ذات رمزية كبيرة لـحزب الله، ويعلن بوتيرة شبه يومية مقتل وإصابة عسكريين، جراء مقاومة قوية من مقاتلي الحزب.

وشرقا، شن الطيران الإسرائيلي الخميس 3 غارات على بلدة سحمر، ونفّذ غارة على بلدة مشعرة.

حصيلة الضحايا

وبشأن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 7 وإصابة 33 في حصيلة أولية لغارة على بلدة الغازية، ومقتل 7 وإصابة 27 بغارات على بلدتيْ السكسكية والزرارية.

ولفتت الوزارة إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 بغارة على بلدة عدلون، ومقتل امرأة وإصابة طفلين بالغارة على بلدة السعديات، وإصابة اثنين من المسعفين بجروح بالغة جراء استهداف سيارة إسعاف في بلدة تبنين.

فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط 4 قتلى بغارة على الشهابية، و3 قتلى وجرح عدد آخر بغارة على حي المسلخ في مدينة النبطية، وقتيلين في غارة استهدفت سيارة على طريق زفتا، وقتيلين في غارة على بلدة دير قانون رأس العين.

كما سقط قتيل باستهداف سيارة على طريق ضهر البيدر، وقتيل باستهداف منزل في بلدة الهبارية، وقتيل باستهداف دراجة نارية على أوتوستراد حبوش-النبطية، وقتيل و3 مصابين بينهم عسكري باستهداف جسر القاسمية، وقتيل من المسعفين بغارة على بلدة المجادل.

وأعلن عن مقتل سوري باستهداف دراجة نارية في منطقة القاسمية، و3 مصابين من العمال السوريين بغارة على أحد بساتين منطقة الواسطة، و15 مصابا باستهداف ورشة عمال سوريين قرب القاسمية.

أضرار مادية

وحول الأضرار المادية، تسببت الغارات الإسرائيلية في أضرار جسيمة بمستشفى بلدة تبنين، واندلاع حريق في مبنى تجاري بالقرب من المستشفى، وأضرار كبيرة بمنازل في بلدة سحمر، وانقطاع التيار الكهربائي عن بلدتيْ القطراني والسريرة.

كما فجر الجيش الإسرائيلي مبنى مدرسة ثانوية ببلدة مروحين، ونسف منازل عند مدخل السوق الكبير في مدينة بنت جبيل، وقصف جوا حي التعمير في مدينة النبطية مما تسبب في دمار وأضرار بعدد من المباني والمنازل السكنية.

وإلى ذلك، تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية على جسر القاسمية في قطع الجسر كليا، مما أدى إلى فصل جنوب الليطاني عن شماله أمام حركة السير وعبور المواطنين.

هجمات حزب الله

في المقابل، أعلن حزب الله في 49 بيانا عن شن 56 هجوما على أهداف إسرائيلية.

إعلان

وفي تفصيل تلك الهجمات، أفاد حزب الله بشن 14 هجوما بصليات صاروخية على 8 مستوطنات شمالي إسرائيل، هي: نهاريا (5 مرات)، كرمئيل، بكيعين، كريات شمونة (مرتان)، مسغاف عام، مرغليوت، كفرجلعادي (مرتان)، يعرا.

وذكر الحزب كذلك أنه شن 16 هجوما بصواريخ ومسيّرات على مواقع عسكرية، منها 13 شمالي إسرائيل، تشمل: قاعدة شراغا (المقرّ الإداريّ لقيادة لواء غولاني)، وثكنة ليمان (مرتان)، ومدرسة ضبّاط سلاح البحريّة في خليج عكا، ومواقع هضبة العجل وحانيتا ورأس الناقورة (هجومان)، ومرابض مدفعية بمستوطنة كفر جلعادي (هجومان)، وبنى تحتيّة للجيش بمستوطنة كرميئيل، ومنصة قبة حديدية، وتموضع أفراد في ثكنة ‏العليقة بالجولان السوريّ المحتل.

كما قصف الحزب 3 مواقع في جنوب لبنان، تمثلت في مرابض مدفعيّة في بلدتيْ البياضة والعديسة، وبين بلدتيْ العديسة ورب ثلاثين.

وأضاف الحزب أنه هاجم بصليات صاروخية ومدفعية 21 تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، في مدينتيْ بنت جبيل (4 تجمعات) والخيام (3 تجمعات)، ومنطقة تلة الحمامص، وشرق بلدة رب ثلاثين، وبلدتيْ الطيبة (تجمعان) والقنطرة (7 تجمعات) ومنطقة مشروع الطيبة وقرب منطقة معتقل الخيام.

وفي شمال إسرائيل، أشار الحزب إلى استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع المالكيّة بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة.

وبخصوص الآليات العسكرية، قال الحزب إنه استهدف بالصواريخ 8 دبابات ميركافا وناقلتيْ جند ومدرعة من نوع نميرا ببلدتيْ القنطرة والبيّاضة ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، وحقق إصابات مباشرة.

ولفت إلى أنه استهدف أيضا طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450-زیك مقابل بلدة عدلون جنوبي لبنان بصاروخ أرض-جوّ، وشوهدت المسيّرة وهي تسقط في البحر.

صفارات إنذار

على الجانب الإسرائيلي، دوت صفارات الإنذار 23 مرة على الأقل في 34 منطقة شمالي إسرائيل الخميس، للتحذير من هجمات بصواريخ ومسيرات لـحزب الله.

ففي منطقة الجليل الغربي، تم تفعيل الصفارات في بلدة الشيخ دنون، ومستوطنات: ساعر، بيزات، روش هانيكرا، شلومي، ليمان، حانيتا، شاطئ أخزيف، شاطئ بيزات، جسر هازيف، مزارعة، أفدون، كابري، مانوت، بيت هعيمك، نيفيه زيف، ومنطقة ميلوت تسافون الصناعية، بالإضافة إلى مدينة نهاريا.

وفي منطقة إصبع الجليل، دوت الصفارات في مستوطنات ميتولا، كفار يوفال، معيان باروخ، كفار روجر، يفتاح، مبوؤوت هرمون، كريات شمونة، مسغاف عام، كفار جلعاد، موشاف أبيريم، مرغليوت.

وفي منطقة الجليل الأوسط، دوت الصفارات في مستوطنات كمون، رأس العين، بكيعين، ومنطقة كرمئيل الصناعية. كما دوت الصفارات في مجمع الكريوت الاستيطاني بمنطقة خليج حيفا.

وشهدت بعض المناطق تكرار الإنذارات، خصوصا في كفار جلعادي وشلومي وروش هانيكرا وشاطئ أخزيف وكريات شمونة ونهاريا وبيزت كفار يوفال وميتولا.

وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان -منذ بدئه في 2 مارس/آذار الماضي- عن 2196 قتيلا و7185 جريحا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني من العام التالي.