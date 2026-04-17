من هوليود إلى الكتاب المقدس.. نص هيغسيث "المحرَّف" لدعم حرب إيران

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توظيف نصوص دينية مسيحية على "نحو محرَّف" في سبيل خدمة سياساتها، لا سيما في إطار الحرب على إيران باعتبار أنها "حرب مقدّسة".

وكان آخر تجليات هذا "التوظيف المزيَّف" ما كشفته وسائل إعلام أجنبية في خطابات وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إذ ألقى الأخير -خلال قدّاس أقيم في البنتاغون الأربعاء لمباركة المجهود الحربي ضد طهران- دعاء زعم أنه سمعه من العسكري المشرف على عملية إنقاذ جنديين أمريكيين، عقب سقوط طائرتهما فوق إيران.

غير أن مجلة "بيبول" الأمريكية قالت إن الدعاء الذي تلاه هيغسيث -على اعتبار أنه نص من الكتاب المقدّس- كان في الواقع يشبه مونولوجاً شهيرا في فيلم "بالب فيكشن" Pulp Fiction المنتج عام 1994، وأن السطر الأخير من هذا الدعاء فقط كان من الكتاب المقدّس.

وخلصت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن الدعاء نسخة محرَّفة من خطاب الممثل صامويل إل جاكسون في الفيلم.

النص الذي تلاه هيغسيث

وتلا وزير الحرب هذه الكلمات تحت زعم أنها دعاء متداول بين الجنود: "إن درب الطيار الذي سقطت طائرته محفوفٌ من كل جانب بظلم الأنانيين وطغيان الأشرار"، هكذا أنشد "طوبى لمن يرعى التائهين في وادي الظلام باسم الرفقة والواجب، فهو حقا حامي أخيه ومُرشد الأطفال التائهين. وسأنتقم منكم انتقاما عظيما وغضبا عارما أيها الذين تحاولون أسر أخي وتدميره. وستعرفون أن اسمي المستعار هو ساندي حين أُنزل انتقامي عليكم، آمين".

وقالت مجلة بيبول إن السطر الأخير من نص هيغسيث، هو في الواقع إشارة إلى سِفْر "حزقيال 25:17″، وهي آية من الكتاب المقدّس "وَأُجْرِي عَلَيْهِمْ نَقمَاتٍ عَظِيمَةً بِتَأْدِيبِ سَخَطٍ، فَيَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا الرَّبُّ، إِذْ أَجْعَلُ نَقْمَتِي عَلَيْهِمْ".

المقطع الذي ورد في الفيلم

ووفق ما أوردت الغارديان، ففي فيلم "بالب فيكشن" -وقبل أن يُقدم جولز وينفيلد الشخصية التي يؤديها جاكسون على إعدام شريك فاسد لرئيس عصابته- يقول "إن طريق الرجل الصالح مُحاطٌ من كل جانب بظلم الأنانيين وطغيان الأشرار. طوبى لمن يرعى الضعفاء في وادي الظلام باسم الإحسان وحسن النية، فهو حقا حامي أخيه ومُرشد الأطفال التائهين. وسأنتقم منكم انتقاما عظيما وبغضب شديد أيها الذين تُحاولون تسميم إخوتي وتدميرهم. وستعرفون أن اسمي هو الرب حين أُنزل بكم انتقامي".

وتساءلت الصحيفة البريطانية "كيف تحوّل مقطع من فيلم هوليودي يتوعد بـ"انتقام عظيم وغضب عارم" من السماء إلى دعاء من أجل سلامة فرق البحث والإنقاذ العسكرية التي كان هيغسيث يستشهد بها؟".

وأقرّ المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل بأن الدعاء كان "مستوحى بوضوح من حوار في فيلم Pulp Fiction"، على الرغم من أن هيغسيث لم يذكر ذلك في الفعالية، وفق الغارديان.

وكتب بارنيل "كل من يقول إن الوزير أساء اقتباس حزقيال 25:17 يروّج لأخبار كاذبة ويجهل الواقع".

حادثة أخرى

وفي حادثة أخرى، استشهد وزير الحرب الأمريكي -أمس الخميس- بنصوص من الكتاب المقدس لمهاجمة وسائل الإعلام، إذ شبه الصحفيين بأعداء السيد المسيح من اليهود الذين كانوا يخططون "لطريقة تدميره".

وسعى هيغسيث -خلال تعليقاته- إلى مواجهة ما اعتبره تغطية سلبية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كما جاءت هذه التعليقات وسط خلاف متصاعد بين الرئيس دونالد ترمب وبابا الفاتيكان ليو الرابع عشر الذي يُعد من منتقدي الحرب.

واستغل هيغسيث كلمته الافتتاحية -في مؤتمر صحفي بالبنتاغون بشأن الحرب على إيران- للتفكر في "عظة يوم الأحد"، حول موضوع كيف سعى الفريسيون إلى القضاء على السيد المسيح حتى بعد مشاهدته وهو يصنع معجزة.

وقال هيغسيث إن قلوبهم كانت قاسية على السيد المسيح، وإن "الفريسيين خرجوا وسارعوا للتشاور ضده وحول طريقة تدميره".

وقال أمام الصحفيين المجتمعين في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبنتاغون "جلست هناك في الكنيسة، وتذكرت أن صحافتنا تشبه هؤلاء الفريسيين تماما"، مضيفا أنه لا يشير إلى الجميع، بل فقط إلى "الصحافة التقليدية الكارهة لترمب".

‌وأضاف "كان ⁠الفريسيون يفحصون كل عمل صالح بحثا عن مخالفة. كانوا يبحثون عن السلبيات فقط. قلوب صحافتنا المتصلبة مبرمجة فقط على التشكيك".

وفي الآونة الأخيرة، لجأ هيغسيث والرئيس ترمب مرارا إلى النصوص المسيحية لمناقشة الحرب، حيث وصف كلاهما عملية إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته في إيران يوم عيد القيامة بأنها معجزة.

وفي قداس صلاة في الشهر الماضي، دعا هيغسيث من أجل أن تتمكن القوات من شن "عنف ⁠ساحق ضد من لا يستحقون الرحمة".

واستند الرؤساء والإدارات الأمريكية على مر التاريخ إلى العقيدة المسيحية في أوقات الحرب، لكن أستاذ التاريخ جون فيا -الذي كتب كثيرا عن الإنجيليين والسياسة- يقول إن إدارة ترمب تفردت باستخدام لغة شديدة الوضوح والصرامة.