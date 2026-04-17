ممثل أوروبا بالخليج: نأمل التوصل لـ "صفقة مهيكلة" تكرس أمن المنطقة

شدد الممثل الخاص لـ الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد لضمان سلام مستدام.

وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة مباشر- أن محادثات إسلام آباد بين واشنطن وطهران أدت إلى وقف إطلاق النار، ومحادثات واشنطن بين لبنان وإسرائيل تمكنت من إرساء وقف لإطلاق النار بين الطرفين.

ورأى الممثل الأوروبي أن قرار إيران بفتح مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل "خطوة رائعة نحو خفض التصعيد"، معربا عن أمله في التوصل إلى ما أسماها "صفقة مهيكلة" بين الأطراف المعنية، لضمان سلام مستدام يكرس معادلة جديدة للأمن في المنطقة، حتى تعيش دول الخليج ومختلف الشركاء بسلام.

وقال إن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وبين لبنان وإسرائيل، وفتح مضيق هرمز أخبار سارة للعالم بأسره، لكن هناك حاجة للتوصل إلى الهدف الأساسي في باكستان وهو اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار إلى أن الحرب أدت إلى تداعيات مست جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن إيران هاجمت منشآت مدنية في الخليج، مما أدى إلى خسارة أرواح.

الدور الأوروبي

وعن الدور الأوروبي في المرحلة المقبلة على ضوء الأنباء التي تتحدث عن محادثات أمريكية إيرانية الأحد المقبل في إسلام آباد، قال دي مايو إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنخرط في ضمان الدفاع عن النفس لكثير من دول الشرق الأوسط التي تعرضت للهجمات، كما أنها كانت منخرطة، حتى قبل الحرب، في ضمان حرية الملاحة في الخليج وستستمر في ذلك إن طلب منها الشركاء في الخليج.

وأكد الممثل الأوروبي لمنطقة الخليج أيضا أن الاتحاد الأوروبي منخرط مع كل الأطراف المتنازعة منذ بداية الحرب. ووافق الاتحاد مؤخرا على حزمة دعم جديدة للبنان لمساعدة الشعب والمؤسسات.

ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس-الجمعة.

ومن جهة أخرى، أشار الممثل الأوروبي إلى أهمية دول الخليج في دعم الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي تطبق منذ عامي 2021 و2022 مع دول الخليج، وأن دول مجلس التعاون الخليجي مهمة جدا، وبإمكانها أن تضمن الدعم للقانون الدولي وصفقات لوقف إطلاق النار واتفاقات السلام.