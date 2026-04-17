لقاء عسكري سوري لبناني يبحث ملفات الحدود والتهريب وتعزيز التنسيق

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السورية اللواء علي النعسان وعدد من الضباط في العاصمة دمشق مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشال بطرس ملفات الحدود بين البلدين والتهريب وتعزيز التنسيق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن اللقاء "ساده التفاهم والتعاون"، وجرت خلاله مناقشة العديد من المواضيع، من بينها ملف الحدود السورية اللبنانية والتهريب، والتنسيق على جميع الأصعدة، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش السوري قد عزز وجوده على الحدود مع لبنان والعراق خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ومع تكثيف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، شهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة تقدر بآلاف السوريين واللبنانيين باتجاه المنافذ الحدودية في محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس هربا من القصف الجوي الإسرائيلي.

ويأتي اللقاء بين البلدين بالتزامن مع تحركات عسكرية لافتة في سوريا حيث أعلنت دمشق -أمس الخميس- تسلُّمها جميع القواعد للقوات الأمريكية في البلاد، فيما تسرع الحكومة إجراءاتها لدمج قوات قسد في مؤسسات الدولة.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد 24 سنة أمضاها في الحكم بعد والده الراحل حافظ الأسد، تبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، التي خرجت من حرب استمرت 14 عاما بعد قمع الأسد لمظاهرات سلمية خرجت تطالب برحيله.