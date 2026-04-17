أخبار|سوريا

لقاء عسكري سوري لبناني يبحث ملفات الحدود والتهريب وتعزيز التنسيق

حفظ

صورة عامة من اللقاء المصدر: حساب وزارة الدفاع السورية @Sy_Defense على إكس The Chief of the General Staff, Major General Ali Al-Nu'asan, along with a number of officers, met with a delegation from the Lebanese Army headed by the liaison officer, Brigadier General Michel Boutros. During the meeting, which was characterized by mutual understanding and cooperation, numerous topics were discussed, including the file on the Syrian-Lebanese borders and smuggling, as well as coordination across all levels.
رئيس هيئة الأركان السوري اللواء علي النعسان خلال لقائه في دمشق وفدا من الجيش اللبناني يوم 16 أبريل/نيسان 2026 (وزارة الدفاع السورية)
Published On 17/4/2026

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السورية اللواء علي النعسان وعدد من الضباط في العاصمة دمشق مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشال بطرس ملفات الحدود بين البلدين والتهريب وتعزيز التنسيق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن اللقاء "ساده التفاهم والتعاون"، وجرت خلاله مناقشة العديد من المواضيع، من بينها ملف الحدود السورية اللبنانية والتهريب، والتنسيق على جميع الأصعدة، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش السوري قد عزز وجوده على الحدود مع لبنان والعراق خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ومع تكثيف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، شهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة تقدر بآلاف السوريين واللبنانيين باتجاه المنافذ الحدودية في محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس هربا من القصف الجوي الإسرائيلي.

ويأتي اللقاء بين البلدين بالتزامن مع تحركات عسكرية لافتة في سوريا حيث أعلنت دمشق -أمس الخميس- تسلُّمها جميع القواعد للقوات الأمريكية في البلاد، فيما تسرع الحكومة إجراءاتها لدمج قوات قسد في مؤسسات الدولة.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد 24 سنة أمضاها في الحكم بعد والده الراحل حافظ الأسد، تبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، التي خرجت من حرب استمرت 14 عاما بعد قمع الأسد لمظاهرات سلمية خرجت تطالب برحيله.

المصدر: الجزيرة + وكالات
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان