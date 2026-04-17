نقلت وكالة رويترز -عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة- أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين بأن بعض شحنات الأسلحة -التي تم التعاقد عليها من قبلُ- من المرجح أن تتأخر، مع استمرار الحرب في إيران في استنزاف مخزونات الأسلحة.

وأوضحت المصادر أن دولا أوروبية عدة ستتأثر بذلك، ومنها دول منطقة البلطيق والدول الإسكندنافية، مرجحة تأخر عمليات تسليم بعض الأسلحة ‌المعنية التي اشترتها دول أوروبية في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، ولم تتسلمها بعدُ.

وأشارت الوكالة إلى أن البيت الأبيض ووزارة الحرب (البنتاغون) لم يردا على طلبات التعليق على هذا الأمر، فيما أحالت وزارة الخارجية الاستفسارات في هذا الصدد إلى البنتاغون.

وكانت واشنطن شنت غارات مكثفة على إيران -في 28 فبراير/شباط الماضي- استمرت 40 يوما، في حملة أثارت مخاوف لدى بعض المسؤولين الأمريكيين من عدم قدرة صناعة الدفاع الأمريكية على تلبية الطلب، واحتمال اضطرارها إلى إبطاء الشحنات المتجهة إلى عدد من المشترين.

استنزاف المخزون

وسحبت الولايات المتحدة مخزونات أسلحة بمليارات الدولارات، تشمل أنظمة مدفعية وذخائر وصواريخ مضادة للدبابات، منذ حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022، وبدء إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة أواخر عام 2023.

ومطلع الشهر الجاري، أفادت وكالة بلومبيرغ بأن الولايات المتحدة قررت تخصيص الجزء الأكبر من مخزونها الإستراتيجي من صواريخ كروز الشبحية بعيدة المدى من طراز "جيه إيه إس إس إم-إي آر" "JASSM-ER" لصالح العمليات العسكرية ضد إيران.

وجاءت الخطوة عبر سحب هذه الذخائر الدقيقة من المخازن المخصصة لمناطق جغرافية أخرى، بما في ذلك منطقة المحيط الهادئ، وتوجيهها نحو قواعد القيادة المركزية الأمريكية وقاعدة "فيرفورد" البريطانية.

ووفقا للمؤشرات الفنية، فقد أدى هذا التحرك إلى تقليص حاد في الرصيد المتاح من هذه الصواريخ، إذ تشير التقديرات إلى بقاء نحو 425 صاروخا فقط جاهزة للخدمة لبقية مناطق العالم، من أصل مخزون ما قبل الحرب الذي كان يبلغ 2300 صاروخ.

وبالتزامن مع ذلك ووفقا لوكالة بلومبيرغ، أبلغت الولايات المتحدة اليابان بتأجيل تسليمها نحو 400 صاروخ من نوع توماهوك، بسبب الضغط الذي تسببه الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على مخزونات الصواريخ.

وكان يُفترض تسليم طلبية طوكيو من هذه الصواريخ في مارس/آذار 2028، غير أن واشنطن أبلغتها بأن الموعد سيتأخر، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت إلى الوكالة.