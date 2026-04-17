ما الذي نعرفه عن فتح مضيق هرمز حتى الآن؟

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة البحرية، تماشيا مع سريان وقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما انعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المضيق بات مفتوحا بالكامل أمام جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، لكنه أوضح أن "العبور سيتم وفق المسار المعلن مسبقا من قبل هيئة الموانئ الإيرانية".

وكتب عراقجي على منصة إكس "في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحا بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار".

ولم يحدد وزير الخارجية الإيراني إن كان يقصد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الذي ينتهي في 21 أبريل/نيسان الجاري، أم وقف إطلاق النار المعلن بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف ليلة الجمعة، ويستمر لـ10 أيام حتى 25 من الشهر الجاري.

وكانت إيران صمّمت وفق مواقف متعددة صدرت عنها، على وقف الضربات الإسرائيلية على لبنان ضمن محادثات وقف إطلاق النار بينها وبين الولايات المتحدة.

كيف ردّ ترمب؟

وفي سلسلة منشورات، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعلان إيران فتح مضيق هرمز، وهي نقطة رئيسية في المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، لكنه أكد في الوقت نفسه استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، كما نفى ارتباط وقف إطلاق النار بلبنان بفتح المضيق، وقال إن إيران أزالت الألغام البحرية، ووافقت على عدم إغلاق هرمز مجددا.

المنشور الأول: وقال ترمب في منشوره الأول على منصته الاجتماعية تروث سوشيال "أعلنت إيران للتو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل".

وأضاف في نهاية المنشور "شكرا لكم"، وفي حين لم يُعلم إذا كانت العبارة موجهة لإيران أم لمتابعيه بالعموم، ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية وصحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الرئيس الأمريكي يشكر طهران على خطوتها.

المنشور الثاني: وفي منشور آخر، قال إن الحصار البحري سيظل ساريا ونافذا "فيما يتعلق بإيران فقط إلى حين إتمام معاملاتنا معها بنسبة 100%"، مضيفا "ينبغي أن تسير عمليتنا مع إيران بسرعة كبيرة، نظرا لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها".

وتفرض واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية منذ الاثنين الماضي، بهدف منع طهران من تصدير نفطها.

المنشور الثالث: وعاد ترمب للتعليق في إطار التطور اللافت، مؤكدا أن إيران أزالت الألغام البحرية، ومنتقدا حلف الناتو وشاكرا دولا خليجية.

وقال في منشوره إن طهران أزالت جميع الألغام البحرية بمساعدة الولايات المتحدة، مضيفا "أو هي بصدد فعل ذلك"، شاكرا السعودية والإمارات وقطر على مساعدتهم.

وبشأن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كتب ترمب "الآن وقد انتهت أزمة مضيق هرمز تلقيت اتصالا من حلف الناتو يسألونني فيه إن كنا بحاجة إلى مساعدة، قلت لهم أن يظلوا بعيدين، إلا إذا كانوا يريدون فقط تحميل سفنهم بالنفط، لقد كانوا عديمي الفائدة عند الحاجة وهم مجرد نمر من ورق".

المنشور الرابع: ونفى ترمب وجود صلة بين الإعلان الإيراني ولبنان قائلا "مرة أخرى! هذه الصفقة لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بلبنان، لكننا سنجعل لبنان عظيما مرة أخرى!"، في إشارة وفق ما يبدو على عدم ارتباط فتح مضيق هرمز بالهدنة في لبنان، كما أعلنت طهران.

المنشور الخامس: وخصص الرئيس منشوره الخامس لشكر باكستان ورئيس وزرائها الذي نعته بـ"العظيم" شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، واصفا المسؤوليْن بأنهما رائعان.

المنشور السادس: وفي آخر منشوراته، قال ترمب إن إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مجددا، مضيفا أن المضيق "لن يُستخدم بعد الآن كسلاح ضد العالم".

وكان ترمب أكد في تصريحات فجر الجمعة أن "الحرب في إيران ستنتهي قريبا للغاية"، مشددا على أن الأداء العسكري الأمريكي كان "مثاليا".

وسبق ذلك، تأكيده أنه أجرى محادثات وصفها بالممتازة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الزعيمين توافقا على بدء الهدنة.

كيف انعكس الإعلان على اقتصاد العالم؟

وقد أدى الإعلان عن الفتح الكامل لمضيق هرمز إلى تراجع حاد في أسعار النفط العالمية، إذ أفادت مجموعة بورصة لندن بانخفاض سعر خام برنت 10% عقب الإعلان مباشرة.

وبحسب بيانات السوق، انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 10.42% ليصل إلى 89.03 دولارا، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 11.11% ليبلغ 84.17 دولارا للبرميل.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تطور يتعلق بحركة الملاحة فيه ذا انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.