فيديو.. ترمب يشكو من التهاب حنجرة بسبب "الصراخ في الإيرانيين"

في تصريح وحديث لافت أثار اهتمام المتابعين، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعليقات حادة تجاه القيادة الإيرانية خلال مقابلة تلفزيونية عبر شبكة "فوكس بيزنس".

وأكد ترمب -خلال اللقاء- أن الخطاب القاسي هو الأسلوب الوحيد للتعامل مع طهران، وذلك لأنهم لا يفهمون المعاملة اللطيفة، بحسب تعبيره.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 ترمب: الحرب في إيران ستنتهي قريبا للغاية end of list

وفي تفاصيل الحوار الذي أجرته المذيعة ماريا بارتيرومو ضمن برنامجها، أوضح الرئيس الأمريكي أنه قضى يومه في توجيه انتقادات حادة وصراخ في وجه الإيرانيين، مما تسبب له في مشكلة صحية بسيطة.

وقال ترمب: "لقد كنت أصرخ في الإيرانيين طوال اليوم، نعم. أعاني من التهاب بسيط في الحنجرة بسبب صراخي".

وحين طرحت المذيعة سؤالها للاستفسار عما إذا كان يقصد القيادة الإيرانية بهذا الصراخ، رد ترمب بتأكيد قاطع، وفسر أسلوبه الحاد في التعامل معهم بالقول: "هل تعرفين السبب؟ هل تعرفين السبب؟ لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يفهمونه. هم لا يفهمون المعاملة اللطيفة".

وبدا حديث ترمب وكأنه يشير إلى انخراطه في محادثات مباشرة وحامية مع "إيرانيين" غير محددين، في الوقت الذي أكد فيه البيت الأبيض أن جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يترأس وفد واشنطن في المفاوضات مع إيران.

ويضم الوفد الأمريكي كلا من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، وفق ما أفادت به مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي، ويمثل هذا الفريق الرباعي الولايات المتحدة في المباحثات الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي يفضي إلى إنهاء الحرب على إيران.

الحرب ستنتهي قريبا

وأكد الرئيس الأمريكي أن "الحرب في إيران ستنتهي في وقت قريب للغاية"، وشدد على أن الأداء العسكري الأمريكي كان "مثاليا".

وقال ترمب -خلال تجمع في لاس فيغاس بولاية نيفادا اليوم الجمعة (بتوقيت مكة المكرمة)- إن "النصر في إيران بات وشيكا للغاية، والعمليات العسكرية لم تستغرق سوى شهرين فقط".

وأضاف أن الحرب تسير بسلاسة تامة، وأن واشنطن تملك القدرة على فعل ما تريد في إيران، وأكد أن "الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لم يكن يريد خوض الحرب، لكنه بيّن أنها كانت خطوة ضرورية "لمنع طهران من حيازة سلاح نووي".

ومن اللافت في تصريحات ترمب أنه أشاد بإيران، إذ قال إنها "بلد قوي وذكي وتمتلك مقاتلين أشداء".

وفي فجر الثامن من أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى هدنة تستمر لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، ضمن خطوة تمهيدية لإجراء مفاوضات أوسع بهدف إنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي.