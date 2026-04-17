فضيحة إبستين مجددا.. ستارمر يواجه دعوات للتنحي بعد كشف أمني

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطا كبيرة من المعارضة لدفعه إلى الاستقالة في ضوء التقارير التي كشفت تعيينه سفير بريطانيا السابق لدى الولايات المتحدة في منصبه، رغم صلاته بالملياردير الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

ودعت أحزاب بريطانية معارِضة ستارمر إلى الاستقالة لموافقته على تعيين السفير السابق في الولايات المتحدة بيتر ماندلسون في ذلك المنصب في يناير/كانون الثاني 2025، رغم وجود تقييم سلبي من الهيئة المكلفة بالتحقق الأمني بشأنه، بحسب أحدث التقارير في هذه القضية.

وقالت زعيمة المعارضة كيمي بادينوك في منشور على منصة إكس إن "ستارمر خان الأمن القومي". كذلك، قال زعيم الديمقراطيين الليبراليين إد ديفي "إذا ضلل ستارمر البرلمان وكذب على الشعب البريطاني فيجب أن يرحل".

امتصاص الغضب

وفي محاولة منه لامتصاص الغضب السياسي ومقاومة مطالب الاستقالة المتزايدة، أكد ستارمر، اليوم الجمعة، أنه لم يتلقَّ أي إبلاغ أو إشعار رسمي بشأن حصول سفير بريطانيا السابق لدى الولايات المتحدة على تقييم سلبي قبل فترة تعيينه.

وجاء ذلك خلال تصريح صحفي من فرنسا على هامش مشاركته اليوم في اجتماع دولي تقوده باريس ولندن بمشاركة نحو 40 دولة، في إطار مبادرة دولية جديدة لحماية حرية الملاحة، في ظل الحصار الأمريكي على مضيق هرمز.

وقال رئيس الوزراء العمالي "لم أُبلَغ أن ماندلسون لم يحصل على الموافقة بعد التحقيق الأمني. لم يُبلَغ أي وزير. ولم يُبلَغ داونينغ ستريت (مكتب رئيس الوزراء) أيضا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

تراجع في الشعبية

وأقيل بيتر ماندلسون، في سبتمبر/أيلول الماضي، ‌‌عندما فُضحت علاقاته مع إبستين في وثائق نُشرت في الولايات المتحدة. وحاليا، تُجري معه الشرطة تحقيقات للاشتباه في تسريبه وثائق حكومية إلى ‌‌إبستين.

وأضعفت هذه القضية شعبية رئيس الوزراء البريطاني، وتسببت في استقالة مورغن ماكسويني مدير مكتب ستارمر، الذي ضغط لتعيين ماندلسون سفيرا لبريطانيا في واشنطن.

وفي انتخابات 2024، حقق رئيس الوزراء البريطاني أكبر أغلبية يحصل عليها حزب العمال في التاريخ الحديث، لكنه يواجه تساؤلات وشكوكا بشأن تقديره للأمور وقدرته على تولي السلطة.

وتُجرى بعد 3 أسابيع انتخابات محلية في إنجلترا، وأخرى في إسكتلندا وويلز، ويتوقع مراقبون أن يتكبد فيهما كير ستارمر وحزبه خسائر انتخابية.