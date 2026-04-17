عاجل | ترمب: الحرب في إيران ستنتهي قريبا للغاية والأداء العسكري لقواتنا كان مثاليا
Published On 17/4/2026|
آخر تحديث: 03:46 (توقيت مكة)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:
- يتم العمل جيدا بشأن الحرب في إيران والجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم
- الحرب في إيران تسير بسلاسة تامة ونمتلك القدرة على فعل ما نريد هناك
- الحرب في إيران ستنتهي قريبا للغاية والأداء العسكري لقواتنا كان مثاليا
- كان يتعين علينا أن نذهب لإيران لأنه لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي
- لم أكن أرغب في خوض هذه الحرب لكن كان لا بد منها لمنع إيران من حيازة سلاح نووي
المصدر: الجزيرة