استشهاد شقيقين فلسطينيين وإصابة 3 في استهدافات إسرائيلية بغزة

استُشهد شقيقان فلسطينيان اليوم الجمعة، وأُصيب 3 آخرون، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن مسيّرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" ألقت قنبلة على مجموعة من المواطنين في دوار بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثماني محمد وعيد أبو وردة، إضافة إلى إصابة شقيقهما الثالث بجروح متوسطة لمستشفى الشفاء بمدينة غزة، إثر استهدافهم بإطلاق نار في شارع المنصورة بالحي.

ووفق مصادر محلية وشهود عيان، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة مخصصة لتعبئة المياه، مما أسفر عن استشهاد الشقيقين وإصابة الثالث.

وفي وقت سابق فجر اليوم قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال غربي مدينة رفح وشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة وبلدة جباليا شمالي القطاع.

والثلاثاء الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان له، إن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 766 فلسطينيا وإصابة 2147 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة.

وجرى التوصّل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية.