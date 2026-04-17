5 أسئلة عن هدنة لبنان.. الخطوات والمالآت

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس-الجمعة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -مساء الخميس 16 أبريل/نيسان- وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت تل أبيب وبيروت (21:00 بتوقيت غرينتش)، بعد أيام من محادثات تمهيدية مباشرة ونادرة بين سفيريْ البلدين في واشنطن.

ومن المتوقع أن يُجري البلدان محادثات ثانية في غضون أسبوع أو أسبوعين في البيت الأبيض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، وفق ما أعلنته الإدارة الأمريكية.

لكن المفاوضات المرتقبة تصطدم بوجهات نظر متباينة بشأن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأسلحة حزب الله، ومسار المفاوضات الموازية بين واشنطن وطهران، حيث شددت باكستان -التي تقود الوساطة- على أهمية السلام في لبنان كشرط لوقف الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع في المنطقة.

ما هي الخطوة التالية للهدنة في لبنان؟

بعد استبعاده تماما من اتفاق الهدنة المؤقتة بين واشنطن وطهران، واستمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية على مناطق في جنوبه، يعود لبنان إلى صلب الاتفاق بعد جولات دبلوماسية شملت باكستان وإيران، بجانب ضغوط أمريكية على الحليف الإسرائيلي.

تعتبر الحكومة اللبنانية أن انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني ‌حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة.

وتستند هذه الرؤية إلى مبادرة الرئيس جوزيف عون في 9 مارس/آذار الماضي، التي تتضمن هدنة تُوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، وتقديم دعم لوجستي ضروري للجيش اللبناني، ومصادرة سلاح حزب الله.

هل سيلتزم حزب الله بشروط المبادرة؟

خاضت الحكومة اللبنانية العام الماضي مساعي سلمية من أجل نزع سلاح حزب الله الذي تأسس عام 1982.

لكن حزب الله يرفض التخلي عن سلاحه، ويشدد على أنه "حركة مقاومة" لإسرائيل التي تحتل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى خلال حرب 2023-2024.

وقال حزب الله -في أول تعليق له بعد إعلان الهدنة- إن وجود القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية يمنح لبنان وشعبه "الحق في المقاومة"، وأن أي وقف لإطلاق النار يجب ألا يسمح لإسرائيل بحرية الحركة داخل لبنان.

ومن شأن هذا الخلاف بين الحكومة والحزب أن يضع وقف إطلاق النار الهش على المحك قبل بدء المفاوضات.

هل ضغطت إيران من أجل تثبيت الهدنة في لبنان؟

أعلنت طهران مرارا أن إقرار وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يشمل جبهة لبنان كشرط أساسي في المفاوضات الجارية في باكستان.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إنه لم يكن خافيا على أحد حجم الضغط الجاد الذي مارسته إيران على الطرف الأمريكي لفرض وقف إطلاق النار في لبنان، باعتبار ذلك أحد الشروط المسبقة لمواصلة المفاوضات وتقدمها.

وتطالب إيران بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني، معقل حليفها حزب الله، وفق ما صرح به متحدث باسم وزارة الخارجية.

هل تعني الهدنة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان؟

نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بأن الجيش سيبقى في المناطق التي احتلها بجنوب لبنان، خلال فترة وقف إطلاق النار.

كما ذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير -في وقت سابق- أن المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني ستكون "محظورة على عناصر حزب الله"، مما يعكس هدف إسرائيل المعلن المتمثل في السيطرة على مساحة من جنوب لبنان جنوبي هذا النهر، الذي يصب في البحر المتوسط على بعد حوالي 30 كيلومترا إلى الشمال من الحدود مع إسرائيل.

وفي أول رد فعل إسرائيلي على إعلان الهدنة، نقلت "القناة 12" أن رؤساء سلطات محلية إسرائيلية حدودية مع لبنان قالوا إن وقف إطلاق النار "دون القضاء على حزب الله" يعتبر "هزيمة واستسلاما بالكامل لإيران".

وذكرت مصادر للجزيرة أن وزراء الحكومة الإسرائيلية لم يكونوا على علم مسبق بقرار الهدنة، قبل أن يجمعهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عجل في مكالمة هاتفية جماعية لإبلاغهم بما جرى، في مؤشر على أن القرار كان نتيجة ضغوط أمريكية.

هل تعني هدنة لبنان اتفاقا وشيكا لإنهاء حرب إيران؟

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان اتفقا على مذكرة من ست نقاط، تؤكد عزمهما العمل من أجل سلام دائم مع قيام الولايات المتحدة بتسهيل المحادثات.

ويقول دبلوماسيون إن هناك آمالا جيدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إقرار الهدنة في لبنان.

وقال ترمب -مباشرة بعد إعلانه الهدنة- إن الاجتماع القادم بين الولايات المتحدة وإيران قد يعقد خلال مطلع الأسبوع، مع تأكيده قرب التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين.

ويدرس مسؤولون أمريكيون وإيرانيون عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة، وقد يمهد وقف إطلاق النار في لبنان الطريق أمام التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا شائكة أخرى، بما في ذلك طموحات طهران النووية.